Молдова празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуют ежегодно 4 декабря, это один из двунадесятых праздников, он является непереходящим.
Когда родители Девы Марии узнали о том, что у них будет дитя, они дали обещание, что отдадут его на служение Господу. И когда маленькой Марии исполнилось три года, они решили, что пришло время исполнить это обещание.
Счастье и ликование
Именно в этот день родители ввели свою дочь во храм.
Несмотря на то, что девочка была совсем маленькой, она не испугалась того, что ей придется расстаться с отцом и матерью. Напротив, в этот торжественный момент ее лицо было озарено счастьем и ликованием.
Настоящее начало зимы
В народе этот праздник называют Введение, Праздник молодой семьи, Ввезение, Ворота зимы. Согласно народному поверью, 4 декабря считается временем настоящего начала зимы. Отсюда и название праздника – Ворота зимы. Наши предки верили, что в этот день сама госпожа Зима разъезжает по улицам на санях, заглядывает в окна и оставляет на окнах замысловатые морозные узоры.
Катание на санях
В старину праздник Введение был началом Введенских ярмарок.
Самым ходовым товаром на них, конечно, были сани. Ведь в зимнюю пору у наших предков они были единственным средством передвижения.
Также в старину в этот праздник было принято устраивать катания на санях. В самые красивые сани по традиции сажали молодоженов. Ведь недаром одно из народных названий праздника – Праздник молодой семьи.
Читайте также:
- Праздник к нам приходит: как будет выглядеть главная новогодняя елка Молдовы
- Погода в Молдове: чего ожидать от молдавской зимы