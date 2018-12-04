Молдова празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

В это день верующие христиане вспоминают о том, как святые Анна и Иоаким привели трехлетнюю Деву Марию в Храм Иерусалима.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуют ежегодно 4 декабря, это один из двунадесятых праздников, он является непереходящим.

Когда родители Девы Марии узнали о том, что у них будет дитя, они дали обещание, что отдадут его на служение Господу. И когда маленькой Марии исполнилось три года, они решили, что пришло время исполнить это обещание.

Счастье и ликование

Именно в этот день родители ввели свою дочь во храм.

© Sputnik / Григорий Сысоев Этот день в истории: 4 декабря

Несмотря на то, что девочка была совсем маленькой, она не испугалась того, что ей придется расстаться с отцом и матерью. Напротив, в этот торжественный момент ее лицо было озарено счастьем и ликованием.

Настоящее начало зимы

В народе этот праздник называют Введение, Праздник молодой семьи, Ввезение, Ворота зимы. Согласно народному поверью, 4 декабря считается временем настоящего начала зимы. Отсюда и название праздника – Ворота зимы. Наши предки верили, что в этот день сама госпожа Зима разъезжает по улицам на санях, заглядывает в окна и оставляет на окнах замысловатые морозные узоры.

Катание на санях

В старину праздник Введение был началом Введенских ярмарок.

© Photo : Alyona Hlestunowa Начался рождественский пост: обычаи и традиции

Самым ходовым товаром на них, конечно, были сани. Ведь в зимнюю пору у наших предков они были единственным средством передвижения.

Также в старину в этот праздник было принято устраивать катания на санях. В самые красивые сани по традиции сажали молодоженов. Ведь недаром одно из народных названий праздника – Праздник молодой семьи.

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