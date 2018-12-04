В Кишиневе на месяц перекроют движение на двух улицах

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Движение транспорта на некоторых участках улиц Тигина и 31 Августа 1989 года будет приостановлено до 30 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Кишинева.

"Дорожное движение будет закрыто в связи с выполнением работ по модернизации трех улиц в центральной части столицы", - говорится в пресс-релизе ведомства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Внимание, водители: в центре Кишинева перекроют движение

В связи с выполнением работ по восстановлению сетей водопровода и канализации перекроют участок по улице 31 августа от улицы Пушкина до Пыркэлаб.

А на улице Тигина перекроют движение на участке между улицами Бернардацци и Матеевича.

С 9 по 30 декабря движение транспорта по улице Тигина перекроют еще на одном отрезке – между улицами Аврам Янку и Александру чел Бун. Это в связи с планированием работ по прокладке инженерных сетей.

Водителей, которые пересекают эти зоны, просят соблюдать временные дорожные знаки.