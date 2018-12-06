Молдавская медицина подводит итоги 2018 года - кому успели помочь

Кампания "Доктор для тебя", подарки новорожденным и Центр размещения пожилых людей в сельской местности - прежние и новые проекты в Молдове.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В рамках общенациональной кампании "Доктор для тебя" более 32,2 тысячи жителей Молдовы получили бесплатные медицинские консультации.

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Кому уже помогли?

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, более 8,8 тысячи человек из этого числа граждан пришли на прием кардиологов, эндокринологов, отоларингологов, офтальмологов и неврологов, приехавших в составе мобильных медицинских бригад в различные населенные пункты страны.

Пациентами стоматологов стали более четырех тысяч детей, а свыше 16,5 тысячам жителей сельской местности была сделана флюрография.

Осмотр на предмет профилактики возникновения рака груди прошли более 2,7 тысячи женщин.

Планы до Нового года

До конца года врачи посетят села Цауль и Сударка Дондюшанского района и Кочиеры Дубоссарского района, дети из Шолданешт пройдут консультацию стоматолога, флюрографию сделают сельчанам Кагульского района, а женщины Каларашского, Ниспоренского и Чимишлийского районов смогут пройти осмотр в целях профилактики появления рака груди.

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Подарки новорожденным

С начала декабря Минздрав передает подарки семьям, где недавно родились дети. Было заготовлено более 2,8 тысячи наборов с одеждой, комплектами нижнего белья, игрушками, одноразовыми салфетками, другими гигиеническими принадлежностями, а также информационными буклетами для молодых мам.

В 2017 году в Молдове родилось более 30 тысяч детей. Ждем данных за год уходящий!

Забота о пожилых людях

Особая забота нужна не только новорожденным, но и представителям старшего поколения. Например, в селе Калфа Новоаненского района действует Центр временного размещения для лиц преклонного возраста. Около 40 человек в данный период времени получают там медицинскую и психологическую помощь. Психологи также консультируют и родственников постояльцев Центра в вопросах ухода за пожилыми людьми.

В центре есть комнаты для дневного пребывания, столовая, библиотека, зал отдыха, консультационный кабинет, спальня. Для тех, кто не желает сидеть сложа руки, проходят занятия по вязанию крючком, шитью, изготовлению кукол. Любой пожилой человек может провести там один месяц. У тех же, кому негде жить, есть возможность находиться в учреждении сколько он пожелают.

Ежегодное финансирование работы центра – 360 тысяч леев из госбюджета и 300 тысяч леев за счет оплаты услуг родственниками постояльцев.