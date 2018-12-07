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Биатлонист

Чистая стрельба, но слабый бег: итог биатлонного спринта для Молдовы

© Sputnik / Алексей Филиппов
В Молдове
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Попал в цель, но этого оказалось мало – результат выступающего за Молдову биатлониста получился слабым.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Представитель Молдовы Михаил Усов завершил спринтерскую гонку на 82 позиции и не попал в гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. 

Биатлон. IX этап Кубка мира. Женщины. Гонка преследования
© Sputnik / Алексей Филиппов
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На старт вышли 110 спортсменов. Уроженец Саратова, выступающий за Молдову, ни разу не промахнулся на огневом рубеже, однако уступил две минуты 37,8 секунды победителю из Норвегии Йоханнесу Бё (23:46,3). На вторую строчку пьедестала почета поднялся француз Антонин Гигонн (+16,1 секунды). Третьим 10-километровую дистанцию завершил россиянин Александр Логинов (+16,4 секунды).

В индивидуальной гонке 22-летний Усов финишировал 62-м.

В субботу состоится женская спринтерская гонка, где за Молдову выступит 26-летняя уроженка Чернигова Алла Гиленко. В индивидуальной гонке она пришла к финишу 93-й.

Усов и Гиленко также принимали участие в супермиксте, где заняли 20 место из 25 команд.

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