Эвакуатор по ним плачет - топ "лучших" парковщиков на тротуарах Кишинева

Обилие желающих быть, как говорится, умнее всех в Кишиневе уже достигло критической точки - видеокадры и фотофакты.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Кишиневе не иссякают поводы для вполне насущного вопроса – чей тротуар, водителей или, все-таки, пешеходов.

Фотографиями и видеозаписями на эту и смежные темы изобилуют соцсети в конце ноября-начале декабря.

"Герой" разместил свою "Тойоту" на газоне проспекта Дачия.

Снова проспект Дачия и снова борец с пешеходами.

Записку "Не будь свиньей, паркуйся правильно!" оставили на лобовом стекле автомобиля, который владелец разместил на тротуаре прямо у входа в аптеку.

За недавно установленными заграждениями на тротуаре проспекта Штефана чел Маре поместили на ночь этот джип.

Снова проспект Штефана чел Маре и снова умельцы парковаться.

Та же улица - пешеход не дает водителю припарковать свой автомобиль не по правилам.

Полицейский мне друг, но ПДД дороже - так, видимо, решил водитель на улице Тестемицану. Видео из-за ненормативной лексики доступно лишь по ссылке.

А это видео демонстрирует, как пассажир переднего сидения служебной машины Агентства автотранспорта выбрасывает окурок на проезжую часть.

Так паркуются на территории подземного яруса торгового центра на улице Арборилор. Вспоминается фраза из известного фильма: "Не кричи! Я инвалид!". Да и записка на лобовом стекле, оставленная водителю, поистине умиляет.

Улица Александреску, детская коляска против автомобиля - кто кого?

Прямо на перекрестке улиц Дойна и Деляну водитель решил припарковать свое авто.

Немного о жизни в провинции. Вот что произошло на днях в селе Копчак на юге страны. Пьяный мужчина на автомобиле наехал на своего отца на проселочной дороге. Как видно на записи, водителя пытались остановить. Все произошло в ходе празднования дня архангела Михаила.