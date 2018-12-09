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Оплата услуг ЖКХ в

Как оформить компенсацию за отопление: полный пакет документов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Молдове
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С какими документами и куда нужно обращаться, чтобы оформить и получить компенсацию за отопление.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Зима – это не только праздники - Новый год и Рождество, но испытание для большей части граждан Молдовы… испытание отоплением. Ведь вместе с приходом холодов в жизнь населения врываются огромные счета за отопление, порой несоизмеримо большие в сравнении с доходами некоторых категорий граждан.

Пенсионерка у окошка в почтовом отделении
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Особенно тяжело приходится пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, многодетным семьям и тем, кто потерял кормильца. Именно для малоимущей части населения и предусмотрены компенсации.

Какие документы нужны для оформления компенсации за отопление

Если компенсация оформляется впервые, то необходимо собрать целый пакет документов. Владелец квартиры/дома (именно он имеет право на получение компенсации) обязан предоставить копию булетина (удостоверение личности). Если в семье есть дети до 18 лет, то необходимо прикрепить копию булетина ребенка или свидетельства о его рождении. Также нужно пришить к делу копию записей актов гражданского состояния (свидетельство о браке или разводе, либо о смерти).

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В пакет документов необходимо включить копию основного документа на недвижимость, квитанции на оплату, выписку из лицевого счета (из ЖЭК или Ассоциации), сертификат из БТИ об имеющейся недвижимости, справку из паспортного стола о всех прописанных гражданах по данному адресу. Получателю компенсаций необходимо также предоставить справку о доходах за последние 12 месяцев, выданную на работе, а пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями – выписку о получении пенсии и информацию о пособиях (такую справку можно получить в Собесе).

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Гражданам, которые получали компенсацию в предыдущем отопительном сезоне, достаточно предоставить повторное заявление, копию булетина и квитанцию об оплате за газ или отопление.

Куда идти с этим пакетом документов?

Со всем набором документов для получения компенсации необходимо обращаться в муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом, к руководителям жилфонда (ассоциации совладельцев в кондоминиуме, ассоциации владельцев приватизированного жилья, жилищно-строительные кооперативы и ведомственные дома). Владельцы домов в частном секторе могут подать заявление в районные претуры, а граждане, проживающие в городах, селах (коммунах) в составе муниципия Кишинев, – в соответствующие примэрии.

Компенсацию можно оформить даже сейчас. К слову, совсем недавно власти решили увеличить компенсации за оплату отопления примерно на 12%.

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