Закон о поденной работе в Молдове - кто выиграл, а кто проиграл

Эксперты в области труда и деятельности профсоюзов обсудили, что принесут поденным рабочим нововведения в законодательстве Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Недостатки недавно принятого в Молдове закона о поденной работе могут в самое ближайшее время окончательно перевесить достоинства этого документа – к такому выводу пришел эксперт в области труда Адриан Лунгу, цитируемый пресс-службой Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

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Группы риска

Закон "О порядке выполнения поденщиками случайных работ" был принят еще в феврале 2018 года, вступил в силу в сентябре, но до сих пор является предметом дебатов среди экспертов. Одна из таких встреч прошла недавно под эгидой Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul в партнерстве с организацией Friedrich-Ebert-Stiftung.

Адриан Лунгу, например, считает, что этот закон может оказать негативное влияние на несколько уязвимых категорий работников, например, на трудоустроенных по индивидуальному трудовому договору на сезонную работу, на людей с тяжелыми формами инвалидности, несовершеннолетних и т.д.

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"Закон этот также существенно ограничивает право на перерыв в течение дня, дни отдыха в течение недели, нерабочие праздничные дни, обеденные паузы, время, необходимое для кормления ребенка, исключает предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска, дополнительного ежегодного отпуска, декретного отпуска, частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, оплачиваемого отпуска по болезни, учебного отпуска, защиты от несчастных случаев и других гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Молдова", - объяснил Лунгу.

Забытое слово в новом качестве

Руководитель Департамента социально-экономической защиты НКПМ Серджиу Юрку заявил, что конфедерация профсоюзов, как правило, выбирает другой механизм регулирования работы поденщиков, применяемый в Европейском союзе. Речь идет о ваучере - виде документа, который выдается местным государственным органом на определенную сумму денег. Использование такого инструмента препятствует уклонению от уплаты налогов, подчеркнул Юрку.