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Владимир Мамонтов

Каким видит будущее журналистики известный медиа-менеджер Владимир Мамонтов

© Sputnik / Irina Leahova
В Молдове
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Известный российский медиа-менеджер, в рамках Школы инновационной журналистики Sputnik, выступил с лекцией перед приднестровскими слушателями.

ТИРАСПОЛЬ, 13 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе прошла последняя в этом году лекция Школы инновационной журналистики Sputnik. Слушателям о журналистике будущего рассказал известный российский журналист и медиа-менеджер, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов. Он уже во второй раз выступает перед приднестровской аудиторией в рамках Школы.

Живая коммуникация

"Давайте мы больше времени отдадим на интересующие вас вопросы, поскольку для журналиста одно из самых важных умений - задавать вопросы. Вот вы и потренируетесь", - задал тон в начале лекции Мамонтов.

Владимир Мамонтов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мамонтов: когда именно появились фейковые новости

Аудитория откликнулась на предложение лектора, а большая часть занятия прошла в режиме вопросов-ответов. Участники могли утолить свое любопытство, интересуясь тонкостями журналистского мастерства. Много вопросов задавали о развитии журналистики и ее перспективах в регионе. А лектор детально рассказал о том, как преодолевать те или иные трудности в профессии, расти над собой в личностном плане.

Перспективы журналистики

Мамонтов предостерег приднестровских журналистов от четкого прогнозирования будущего журналистики, поскольку, таким образом, можно начать писать банально либо просто ошибиться. Однако он уверен, что журналистика уже значительно изменилась, а в перспективе будет так же трансформироваться, исходя из жизненных реалий.

"То, что писали раньше на бумаге, нельзя перенести в онлайн, даже если это хороший контент. Его необходимо видоизменить. Постоянно рассуждают о том, умрет ли бумажная пресса. А кто знает, долго ли протянут социальные сети? Важно лишь, кто куда движется. У всех мертвых газет есть мертвые сайты и наоборот", - считает эксперт.

Владимир Мамонтов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Принцип хорошего журналиста: простота - залог успеха

Рассуждая о фейковых новостях, заполонивших эфир, Мамонтов уверенно говорит о том, что рано или поздно у читателей и слушателей проснется интерес к подлинной, правдивой информации.

"Я верю, что наступит ренессанс интереса к реальной, подлинной информации. Но для защиты этой позиции журналистам придется немного потрудиться. И когда мы говорим о будущем журналистики, надо смотреть на самих себя - какой мы ее сделаем, такой она и будет", - подытожил лектор.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

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Теги:
Владимир Мамонтов, Школа инновационной журналистики Sputnik, Школа инновационной журналистики Sputnik, Приднестровье
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