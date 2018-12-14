Мусора много, реки исчезают, но в районах Молдовы нашли решение

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Три миллиона леев будет стоить прокладка центральной дороги, канализации детского сада и расширение сети водопровода в коммуне Русештий Ной Яловенского района, сообщил корреспонденту Sputnik примар этого населенного пункта Петру Кодряну.

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Ликвидировать свалки

По его словам, эти и другие проекты заложены в урбанистический план, которому местная администрация постарается следовать до 2025 года.

За последние 10 лет в социальные начинания коммуны было инвестировано около 46 миллионов леев из различных европейских фондов. Среди реализованных идей не столь важных с точки зрения всего государства, но насущных для малых населенных пунктов, – ликвидация 10 (!) неавторизированных свалок.

По-своему проблемы мусора, в данном случае, его вывоза, решаются, кстати, и в Новых Аненах, где полномочия по реализации этих задач были переданы местному отделению предприятия Apă Canal.

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Спасти Ботну

Проблема загрязнения экологии актуальна для многих районов Молдовы, в том числе и для упомянутого здесь Яловенского, через который протекает река Ботна, один из притоков Днестра. Чтобы сохранить эту водную артерию, госпредприятие "Управление бассейнов рек и водного хозяйства" вместе с агентством Apele Moldovei, Техническим университетом Молдовы и гражданским сообществом Caroma Nord представили проект, посвященные заботе и бережном обращении с рекой Ботна. Это начинание финансирует МИД Италии в рамках программы KEP ITALY 2017.

Теперь в Молдове будет внедряться эффективная, по словам авторов проекта, итальянско-французская методология управления водными ресурсами – эти задачи лягут на плечи местных администраций и заинтересованных представителей гражданского общества. Сообща они будут вести учет уровня загрязнения реки и решать, каким образом уменьшить дальнейшие риски, а также привлекать и вести учет расхода финансов на решение проблем Ботны и ее бассейна.