Сколько жителей Молдовы воспользовались льготами на приобретение квартир

Программа "Первый дом" стартовала в марте 2018 года, а в 2019-м планируется привлечь в три раза больше соискателей льготного жилья, чем сегодня.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В 2019 году правительство Молдовы планирует обеспечить жильем в рамках программы "Первый дом" еще три тысячи соискателей льготных квартир из числа молодых специалистов в различных областях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Prima Casă – если у вас четверо детей, ипотеку можете не платить

Как сообщает пресс-служба кабмина, на данный момент более тысячи получателей стали участниками проекта "Первый дом".

Премьер-министр правительства РМ Павел Филип в беседе с журналистами выразил надежду, что благодаря этому начинанию жители Молдовы не будут покидать страну в поисках лучшей доли за границей.

Программа "Первый дом" стартовала в марте 2018 года. Общая сумма кредитов на приобретения льготного жилья составила более 475 миллионов леев, сумма предоставленных гарантий – 238 миллионов леев. Чаще всего услугами программы пользуются жители Кишинева, Бельц и Кагула.

Ранее Филип призвал участников программы участвовать и в ее продолжении - Prima Casă 2 и Prima Casă 3. Эти проекты дают возможность гражданам получить из госбюджета компенсации в 50% на ипотечный кредит для семей с тремя детьми и в 100% для семей с четырьмя детьми.

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