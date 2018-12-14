Сколько жителей Молдовы воспользовались льготами на приобретение квартир

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В 2019 году правительство Молдовы планирует обеспечить жильем в рамках программы "Первый дом" еще три тысячи соискателей льготных квартир из числа молодых специалистов в различных областях.
Как сообщает пресс-служба кабмина, на данный момент более тысячи получателей стали участниками проекта "Первый дом".
Премьер-министр правительства РМ Павел Филип в беседе с журналистами выразил надежду, что благодаря этому начинанию жители Молдовы не будут покидать страну в поисках лучшей доли за границей.
Программа "Первый дом" стартовала в марте 2018 года. Общая сумма кредитов на приобретения льготного жилья составила более 475 миллионов леев, сумма предоставленных гарантий – 238 миллионов леев. Чаще всего услугами программы пользуются жители Кишинева, Бельц и Кагула.
Ранее Филип призвал участников программы участвовать и в ее продолжении - Prima Casă 2 и Prima Casă 3. Эти проекты дают возможность гражданам получить из госбюджета компенсации в 50% на ипотечный кредит для семей с тремя детьми и в 100% для семей с четырьмя детьми.
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