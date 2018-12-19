Российская дипмиссия привезла новогоднее настроение в Басарабяску

Детям из неблагополучных семей и воспитанникам сельского детсада вручили подарки от Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Супруга посла России в Молдове Татьяна Васнецова, руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов и другие лица из российской дипмиссии устроили настоящий новогодний праздник детям из района Басарабяска.

Гости устроили концерт и конкурсы с участием аниматоров и, конечно же, Деда Мороза. Все это приготовили для ребят из малообеспеченных семей. В конце встречи детей ждали сладкие подарки и мягкие игрушки.

А в селе Богдановка чуда ждали воспитанники местного детского сада, которым тоже подарили новогодние сладости, книги и большой современный телевизор.

"Мы продолжаем наш зимний марафон по Молдове, ездим к детям, дарим им подарки, привозим артистов. В основном, пытаемся уделить как можно больше внимания ребятам из малообеспеченных семей. Потому что Новый год – это праздник добра и человеческого тепла, семейное торжество, и эти малыши тоже должны чувствовать внимание и заботу", - рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна Васнецова.

Михаил Давыдов, в свою очередь, подчеркнул, что ежегодно посольство и представительство Россотрудничества проводят праздничные мероприятия в Молдове. Он сообщил, что 22 декабря новогодние елки для маленьких зрителей состоятся сразу в трех театрах Кишинева – "Лучафэрул", театре имени Чехова и театре "С улицы Роз".