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Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.

Российская дипмиссия привезла новогоднее настроение в Басарабяску

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Детям из неблагополучных семей и воспитанникам сельского детсада вручили подарки от Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Супруга посла России в Молдове Татьяна Васнецова, руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов и другие лица из российской дипмиссии устроили настоящий новогодний праздник детям из района Басарабяска.

Гости устроили концерт и конкурсы с участием аниматоров и, конечно же, Деда Мороза. Все это приготовили для ребят из малообеспеченных семей. В конце встречи детей ждали сладкие подарки и мягкие игрушки.

А в селе Богдановка чуда ждали воспитанники местного детского сада, которым тоже подарили новогодние сладости, книги и большой современный телевизор.

"Мы продолжаем наш зимний марафон по Молдове, ездим к детям, дарим им подарки, привозим артистов. В основном, пытаемся уделить как можно больше внимания ребятам из малообеспеченных семей. Потому что Новый год – это праздник добра и человеческого тепла, семейное торжество, и эти малыши тоже должны чувствовать внимание и заботу", - рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна Васнецова.

Михаил Давыдов, в свою очередь, подчеркнул, что ежегодно посольство и представительство Россотрудничества проводят праздничные мероприятия в Молдове. Он сообщил, что 22 декабря новогодние елки для маленьких зрителей состоятся сразу в трех театрах Кишинева – "Лучафэрул", театре имени Чехова и театре "С улицы Роз".

  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом

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Теги:
Новый год, дети, Россотрудничество, Посольство России в Молдове
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Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
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