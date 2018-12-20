Додон провел экскурсию по зданию администрации президента Молдовы - фото

В 2018 году здание администрации президента было отремонтировано при поддержке турецкой стороны.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в четверг провел для журналистов экскурсию по зданию администрации главы государства.

В рамках посещения здания глава государства показал свой кабинет, зал заседаний и другие помещения.

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства © Sputnik / Miroslav Rotari

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства © Sputnik / Miroslav Rotari

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства © Sputnik / Miroslav Rotari

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства © Sputnik / Miroslav Rotari

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства © Sputnik / Miroslav Rotari

Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 6 © Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы Игорь Додон провел экскурсию по недавно открытому после реставрации зданию администрации главы государства

Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе было разорено и подожжено не только здание администрации президента, но и здание парламента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лебединский об импичменте Додона: оппоненты понимают, что это закончится пшиком

Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.

В среду, в праздник святого Николая, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир освятил здание администрации президента.