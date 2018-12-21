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Города России. Томск

Томская область предоставила деньги на реконструкцию мемориала в Молдове

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Молдове
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Тема:
Наследники великой Победы (332)
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В Томской области собрали средства на ремонт мемориала ВОВ в коммуне Грэдиница и намерены найти еще миллион рублей на реставрацию аналогичного объекта в коммуне Чокылтень.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Дума Томской области собрала 300 тысяч рублей (более 3,6 тысячи евро) на реконструкцию мемориала Великой Отечественной войны в коммуне Грэдиница Каушанского района.

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По данным российских СМИ, за помощь в сборе средств на это начинание спикер областной думы Оксана Козловская была удостоена награды парламента Молдовы, которую вручил российской чиновнице в пятницу председатель славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.

"Дело, которое мы начали, нужно продолжить. Мы можем обратиться ко всем депутатам с предложением принять участие в сборе средств на восстановление еще одного памятника на молдавской земле", – отметила Козловская.

Также по просьбе организации "Вече" депутаты начнут сбор денег на изготовление полированных гранитных плит с гравировкой фамилий и инициалов павших советских воинов для мемориала в коммуне Чокылтень Оргеевского района. На реконструкцию требуется около миллиона рублей (примерно 15 тысяч долларов).

В боях за молдавскую землю в ходе Ясско-Кишиневской операции погибли 12,5 тысячи советских солдат и офицеров. Среди них немало воинов-сибиряков. Трое уроженцев Томска и Томской области в боях за освобождение Молдовы награждены званием Героя Советского Союза.

Тема:
Наследники великой Победы (332)

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Теги:
мемориал, Николай Гуцул, Томск, Вече, Великая Отечественная война
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