Томская область предоставила деньги на реконструкцию мемориала в Молдове

В Томской области собрали средства на ремонт мемориала ВОВ в коммуне Грэдиница и намерены найти еще миллион рублей на реставрацию аналогичного объекта в коммуне Чокылтень.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Дума Томской области собрала 300 тысяч рублей (более 3,6 тысячи евро) на реконструкцию мемориала Великой Отечественной войны в коммуне Грэдиница Каушанского района.

© Sputnik / Miroslav Rotari День неизвестного солдата впервые отметили в Молдове

По данным российских СМИ, за помощь в сборе средств на это начинание спикер областной думы Оксана Козловская была удостоена награды парламента Молдовы, которую вручил российской чиновнице в пятницу председатель славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.

"Дело, которое мы начали, нужно продолжить. Мы можем обратиться ко всем депутатам с предложением принять участие в сборе средств на восстановление еще одного памятника на молдавской земле", – отметила Козловская.

Также по просьбе организации "Вече" депутаты начнут сбор денег на изготовление полированных гранитных плит с гравировкой фамилий и инициалов павших советских воинов для мемориала в коммуне Чокылтень Оргеевского района. На реконструкцию требуется около миллиона рублей (примерно 15 тысяч долларов).

В боях за молдавскую землю в ходе Ясско-Кишиневской операции погибли 12,5 тысячи советских солдат и офицеров. Среди них немало воинов-сибиряков. Трое уроженцев Томска и Томской области в боях за освобождение Молдовы награждены званием Героя Советского Союза.