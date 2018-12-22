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Секс, да и только: почему в Молдове любят порно-мультики

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
В Молдове
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Каковы эротические пристрастия у жительниц Молдовы, рассказали аналитики одного из популярнейших порно-сайтов.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Молдавские женщины - одни из самых активных "потребителей" порно. Более 50 процентов пользовательниц интернета в нашей стране хотя бы раз заходили на порно-сайты, по крайней мере об этом говорится в статистической выкладке Интернет-ресурса Pornhub, который является крупнейшим хранилищем "клубнички" на любой вкус.

Что предпочитают жители Молдовы

Сайт Pornhub изобилует самыми разными категориями "взрослого" видео. Жители Молдовы, Украины, России Казахстана и Китая за 2018 год чаще всего смотрели ролики в разделе "хентай". В 2018 году более 50 % женщин-пользовательниц интернета в Молдове хотя бы раз заходили на порно-сайты, в том числе и для того, чтобы увидеть хентай.

Скриншот с сайта pornhub
© Photo: pornhub.com
Скриншот с сайта pornhub

Кстати, хентай (с яп. извращение) — жанр японской анимации, комиксов, а также изображений соответствующей стилистики, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические сцены.

Ребенок
CC0 / Pixabay / 3938030
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Прошлогодний рекорд

По статистике, опубликованной сайтом Pornhub, в 2017 году женщины Молдовы стали одними из самых активных "потребителей" пикантной продукции.

Кроме того, статистика запросов неумолимо свидетельствует — в Молдове самым популярным предметом поисков стала в 2017 году "крупная пятая точка" (это если высказаться помягче). Ее популярность возросла на 2054%.

Поисковый запрос "Кишинев" отвоевал 210 позиций и стал четвертым по популярности поисковым запросом у жителей Молдовы на этом сайте.

Скриншот с сайта pornhub.com
© Photo: pornhub.com
Скриншот с сайта pornhub.com

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Теги:
Молдова, эротика, порно
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