14:19 23 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Линия электропередач

Разумная экономия: в Единцах нашли способ не переплачивать за "коммуналку"

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Молдове
Получить короткую ссылку
71 0 0

На севере Молдовы обновили систему водоснабжения, чтобы граждане не переплачивали за услуги.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. На 30% в Единцах снизились затраты на потребление электроэнергии при нагревании воды в коммунальных сетях. Все благодаря тому, что коммунальные системы города были обновлены.

Денис Старуш
© Sputnik / Osmatesco
Старуш: правильно ли рассчитан тариф на тепло, и почему мы платим так много

Экономия – залог успеха

На установку нового оборудования, позволяющего существенно экономить, было выделено 700 тысяч леев. Произошло это в рамках программы ПРООН по развитию Молдовы.

Раньше из-за перебоев в сетях снабжения жители Единец пользовались водой из крана лишь три-четыре часа в день.

"Работы по модернизации будут продолжены. Утвержден проект стоимостью 2,5 миллиона евро – 32 километра водопровода отремонтируют при финансовой поддержке ЕС. Нас заботят не только устаревшие системы водоснабжения, но и качество поставляемой воды", - сообщил Sputnik директор Единецкого водоканала (Apă-Canal Edineț) Виталие Сорокан. 

Газпром, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Повлияет ли "Турецкий поток" на поставки газа в Молдову

Тарифы раздора

О том, что неудовлетворительное состояние коммуникаций влияет на высокие тарифы за коммуналку, в Молдове говорят уже давно.

"Существующий тариф изначально сильно завышен. Он никакого отношения не имеет к реальной ситуации. Всего 233 лея за одну гигакалорию должно быть достаточно для содержания сетей в соответствии со строительными нормами. А теперь установили тариф в 1122 лея. И, самое интересное, что никто не возмутился", - рассказала Sputnik о ситуации с тарифами на теплоэнергию в Кишиневе руководитель общественной организации по защите прав потребителей "Salvgardare" Майя Лагута. 

Она подчеркнула, что многие жильцы до сих пор не заключили индивидуального контракта с поставщиком.

"Настаиваю, чтобы были заключены прямые индивидуальные контракты без дополнительных условий, какие ставят поставщики. Причем, именно последние обязаны заключить контракт с потребителем. Иначе отсутствие контракта - это нарушение закона", - объяснила Лагута.

По теме

Официально: стало известно, когда построят газопровод Унгены-Кишинев
Старуш: что делать, если вам приписывают лишние кубометры в счет за воду
Теги:
Единцы, тарифы, вода, водопровод
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
За доли секунды до падения отцу удалось поймать в свои руки малыша
Отец-молодец: реакция не подкачала, мужчина спас малыша от падения — видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться