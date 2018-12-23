Разумная экономия: в Единцах нашли способ не переплачивать за "коммуналку"

На севере Молдовы обновили систему водоснабжения, чтобы граждане не переплачивали за услуги.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. На 30% в Единцах снизились затраты на потребление электроэнергии при нагревании воды в коммунальных сетях. Все благодаря тому, что коммунальные системы города были обновлены.

Экономия – залог успеха

На установку нового оборудования, позволяющего существенно экономить, было выделено 700 тысяч леев. Произошло это в рамках программы ПРООН по развитию Молдовы.

Раньше из-за перебоев в сетях снабжения жители Единец пользовались водой из крана лишь три-четыре часа в день.

"Работы по модернизации будут продолжены. Утвержден проект стоимостью 2,5 миллиона евро – 32 километра водопровода отремонтируют при финансовой поддержке ЕС. Нас заботят не только устаревшие системы водоснабжения, но и качество поставляемой воды", - сообщил Sputnik директор Единецкого водоканала (Apă-Canal Edineț) Виталие Сорокан.

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Тарифы раздора

О том, что неудовлетворительное состояние коммуникаций влияет на высокие тарифы за коммуналку, в Молдове говорят уже давно.

"Существующий тариф изначально сильно завышен. Он никакого отношения не имеет к реальной ситуации. Всего 233 лея за одну гигакалорию должно быть достаточно для содержания сетей в соответствии со строительными нормами. А теперь установили тариф в 1122 лея. И, самое интересное, что никто не возмутился", - рассказала Sputnik о ситуации с тарифами на теплоэнергию в Кишиневе руководитель общественной организации по защите прав потребителей "Salvgardare" Майя Лагута.

Она подчеркнула, что многие жильцы до сих пор не заключили индивидуального контракта с поставщиком.

"Настаиваю, чтобы были заключены прямые индивидуальные контракты без дополнительных условий, какие ставят поставщики. Причем, именно последние обязаны заключить контракт с потребителем. Иначе отсутствие контракта - это нарушение закона", - объяснила Лагута.