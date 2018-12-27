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Мемориал Вечность, Кишинев.

Насыщенный 2018 год - новые открытия о событиях ВОВ в Молдове

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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Тема:
Наследники великой Победы (332)
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В 2018 году в Молдове обнаружили и перезахоронили останки более 50 героев Великой Отечественной войны, сообщили поисковики, подводя итоги своей работы.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В течение 2018 года в Молдове обнаружены останки 52-х воинов Красной армии периода Великой Отечественной войны, сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович на итоговом ежегодном собрании актива Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры.

Поисковики подвели итоги уходящего года и оценили результаты проведенной работы.

"Мы провели две церемонии захоронения останков павших в боях Великой Отечественной войны солдат и офицеров. Их погребли на кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Также в июле в Новоаненском районе прошел летний поисковый лагерь "Вахта Памяти", - рассказал Петрович.

По его словам, в рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи в Кишиневе и регионах республики, а также в Российской Федерации прошли выставки "Бессмертный Сталинград" и "От Курска до Кишинева", приуроченные к 75-й годовщине победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах.

© Sputnik / Ivan Shagin
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"Мы организовали традиционную акцию "Свеча Памяти" и мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата. Открыт музей поисковых организаций "Ратная слава". А в ходе архивных изысканий были составлены уточненные списки погибших воинов для восьми воинских захоронений в шести районах Молдовы", - отметил Петрович.

Он добавил, что общее количество выявленных имен погибших воинов превышает пять тысяч человек.

В рамках военно-мемориальной работы поисковики привели в порядок мемориальный комплекс "Виктория" в Хынчешстском районе, надгробный памятник на могиле Героя Советского Союза Михаила Плугарева, воинские захоронения в селе Натальевка Фалештского района. Установлен надгробный памятник на могиле героя Сталинградской битвы гвардии майора Дуки, а также поклонный крест у села Гура Быкулуй.

Работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны ведется при поддержке администрации президента Республики Молдова, посольства Российской Федерации в РМ, представительства Россотрудничества в республике, органов местной власти в регионах страны. Посильную помощь оказывают частные лица и партнерские организации.

Тема:
Наследники великой Победы (332)

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Теги:
поисковики, Великая Отечественная война
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