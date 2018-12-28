Дело сотрудников Института скорой помощи передано в суд

Несколько сотрудников Института скорой помощи вымогали деньги у экономического агента, но их план провалился - они попались.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Завершилось уголовное преследование в отношении сотрудников Института скорой помощи, дело передали в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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По данным следствия, обвиняемые требовали взятку от экономического агента, который предоставлял услуги по техобслуживанию транспорта для Института скорой помощи. За плату они влияли на сотрудников института для ускорения перевода денег.

За эту "услугу" подсудимые просили у предпринимателя 15% от сумм, перечисленных медицинским учреждением.

Под контролем сотрудников Национального антикоррупционного центра (НАЦ) подсудимые получили 20 000 и 24 000 леев, а их передача была задокументирована. Они были задержаны и помещены в изолятор НАЦ.

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По требованию прокурора обвиняемые были отстранены от должности до вынесения приговора.

Стоит отметить, что обвиняемые признали свою вину в совершении преступления по ст. 326 УК РМ – извлечение выгоды из влияния. Если они будут признаны виновными, оба рискуют сесть в тюрьму на срок до 7 лет.