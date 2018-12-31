Президент Молдовы поздравил жителей страны с Новым годом

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Все трудности можно преодолеть, когда рядом близкие люди, отметил президент Молдовы Игорь Додон в своем праздничном обращении.

"Проводим Старый год и войдем с уверенностью и оптимизмом в 2019-й. Мы не знаем, какие вызовы и испытания принесет нам Новый год, но знаем, что всё можно преодолеть, если проявить волю и усердие. И если рядом наши близкие, семья, друзья, коллеги, соотечественники. Пусть в грядущем году сбудутся все наши надежды, пусть он принесет нам здоровье и удачу в личной и профессиональной жизни. Пусть с Божьей помощью Новый год будет лучше уходящего! С Новым годом!", - написал президент на своих официальных страницах в социальных сетях.