Команда Sputnik Молдова поздравляет всех с Новым годом

В первую очередь мы хотим поблагодарить всех, кто читает и слушает Sputnik Молдова. Спасибо за то, что вы были с нами в 2018-м.

Мы очень сильно изменились в этом году: нашли множество новых форматов, познакомили вас с интересными историями, людьми. Новый год связывают с надеждами на лучшее. Поэтому пусть все хорошее, что радовало всех нас в 2018-м, найдет продолжение в следующем году.

Сегодня, завтра и всегда мы также будем работать для вас. С Новым годом, друзья, и только хороших нам всем новостей.