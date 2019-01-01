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Салат Оливье

Оливье тазиками - боремся с лишними килограммами после встречи Нового года

© Sputnik / Алексей Куденко
В Молдове
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Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (110)
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Чтобы привести себя в норму после праздничного чревоугодия, не обязательно обращаться за советом к диетологу - достаточно придерживаться нескольких простых правил.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Как бы мы не старались следить за фигурой, удержаться в новый год от соблазна съесть что-нибудь калорийное крайне сложно. После праздников весы показывают анти-результаты: в среднем набор веса составляет от 500 граммов до двух килограммов. Поэтому вернуться в нормальный режим тренировок, питания и очистить свой организм от шлаков крайне важно. 

Оливье
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Спасет чудодейственный коктейль

О щадящем режиме питания стоит призадуматься еще на стадии разработки праздничного меню. В него лучше включить побольше свежих овощей.   Если все-таки Вы не можете обойтись без тяжелых для переваривания майонезных салатов, специалисты рекомендуют четко рассчитать их количество. Чем раньше после приготовления Вы их съедите, тем лучше. Это как минимум, снизит риск отравления лежалыми салатами на третий-четвертый день после праздника. Менеджер одного из Кишиневских кафе здорового питания Роман Садовников советует устроить себе детокс с помощью смузи, состоящего из овощей и фруктов зеленого цвета. Ключевым ингредиентом может стать авокадо. Этот продукт содержит большое количество минералов, почти всю линейку витаминов и насыщенных жиров.

Салат Оливье
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Коктейль можно сделать из авокадо, стебля сельдерея, огурца и яблока. Плюс – минеральная вода. В день рекомендуется употреблять не более одного стакана, чтобы привести в чувство свой организм после праздников", - поделился рецептом специалист в области здорового питания.

Садовников также добавил, что очищающие смузи лучше пить с утра, когда организм еще не запустился. Благодаря их легкости, живот не раздувается, более того, идет обогащение на весь день витаминами и минералами.  А вот потребление мяса в постпраздничные дни лучше заметно сократить. Его и так достаточно на новогоднем столе. Упор нужно сделать на клетчатку. Она как щетка поможет вымести из организма все непереваренное. Не стоит забывать о частых приемах пищи: рекомендуется есть маленькими порциями не менее четырех раз в день.

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Шампанское замените водой

О том, что употребление питьевой воды помогает спасти организм от зашлакованности, стоит помнить во время новогоднего застолья. Пейте воду, и на следующий день похмелье не будет таким тяжелым.  Обильное питье уже после праздника, поможет притупить голод и обманет растянувшийся во время трапезы желудок. В стакан с водой можно добавить несколько капель лимонного сока или других фруктов. Приятный вкус поможет употребить больше живительной влаги.

Обильная, калорийная пища приводит у усиленной работе поджелудочной железы. Этот нежный орган в новогодние праздники едва справляется с нагрузкой, которую мы ему устраиваем. В зависимости от организма человека, вредная еда может способствовать либо выбросу излишнего инсулина, либо повышению уровня сахара. Привести в норму показатели поможет зеленый чай.  Его специфические свойства утоляют чувство голода и притупляют желание перекусить чем-то вредным, особенно на ночь глядя.

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Как вернуться в режим тренировок

После праздничного застолья возобновлять тренировки лучше с легких нагрузок. Они ускоряют кровообращение, что способствует вымыванию токсинов. Резко нагружать себя интенсивными упражнениями не стоит – может возникнуть головокружение и тошнота. Тренер одного из Кишиневских фитнес-клубов Владимир Плешаков отметил, что, приступая к тренировкам, сначала нужно укрепить сердце. Иными словами, обратить внимание на кардио-тренировки.

"Рекомендуем начинать с легкого кардио, либо с простых тренировок на бассейне, так как они менее энергозатратны. Если мы хотим сделать физическую нагрузку, рекомендуем использовать тренажеры", - отметил фитнес-тренер.

Главное, в первый же день не заниматься в зале до потери пульса. Это не принесет никакой пользы. Один из действенных способов оторвать себя от поедания остатков новогоднего меню это – отправиться в пешую прогулку. В этом случае, ограничений нет. Трек, длинною в пять-шесть километров, никому не повредит.

Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (110)

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