Погода в Молдове: ждать ли школьникам снега на каникулах

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в Молдове ожидается пасмурная погода, возможна осадки - в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Дед Мороз и его собратья 16

Всю неделю, по данным метеорологов, будет стоять пасмурная погода.

Народные приметы

Сегодня отмечают Петров день. Именно сейчас следует наблюдать за погодой, поскольку по ней можно предсказать, каким будет сентябрь – теплым или холодным. Святитель Петр – православный чудотворец и московский митрополит. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась. Чтобы защитить дом от злых сил, клали серебряный предмет на видное место (часто это была небольшая ложечка). Считалось, что после этого на пути не будут встречаться злые люди.

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3 января еще продолжала по городам и весям шуметь и веселиться молодежь, отмечая новогодний праздник, а хозяева степенные отгуляв, отдохнув и выспавшись хорошенько за дела принимались.

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