Вниманию граждан Молдовы – летать в Лондон сможете чаще

Еще одна действующая в Молдове авиакомпания решила открыть рейс в столицу Соединенного Королевства.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В июле 2019 года молдавская авиакомпания Flyone запустит новый рейс Кишинев-Лондон за 69 евро для одного человека.

Этот рейс будет действовать с 19 июля и станет 12-м направлением для Flyone.

Летать в Лондон из Кишинева самолетом Аirbus 319 можно будет два раза в неделю, во вторник и пятницу. Вылет из Кишинева – 20.45, прибытие в Лондон - в 21.50. Вылет из Лондона - в 22.40, прибытие в Кишинев - в 03.40, сообщают местные СМИ.

В данный момент из Кишинева в Лондон полеты осуществляют две авиакомпании - Air Moldova и Wizz Air.