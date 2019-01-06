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Рождественская ярмарка 2018-2019

Молдова дважды отмечает Рождество: происходит это уже пятый год подряд

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (123)
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Как так вышло, что в Молдове Рождество празднуют дважды? Sputnik собрал главные факты о светлом празднике.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Молдова - одна из немногих стран, где Рождество отмечается 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и по юлианскому календарю. Официально в республике отмечают две даты уже в пятый раз.

Рождественская выпечка
© Sputnik .
Как готовят рождественскую выпечку в Молдове - видео

Кстати, еще одна страна, которая стала отмечать Рождество дважды, - соседствующая с Молдовой Украина. Впервые это произошло в 2017 году.

История праздника

С давних времен Рождество – один из самых ожидаемых дней в мире. Первые сообщения о его праздновании 25 декабря относятся к середине IV века. Древневосточные церкви отмечают Рождество в один день с Крещением Господним — 6 января.

В предрождественское время во многих странах мира уже с конца ноября города начинают преображаться праздничными светящимися украшениями и гирляндами. На главных площадях устанавливают красавицу-ель, торговцы разворачивают рождественские ярмарки, а жители начинают суетиться в поисках подарков для своих близких.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Кстати, обычай украшения елки берет свое начало от германских народов. Традиция распространилась во всей Европе, а затем по всему миру после Первой мировой войны.

Традиции в Молдове

Во многих странах существуют свои уникальные традиции и обряды в праздновании Рождества и Нового года.

Одной из главных традиций Рождества являются колядки. Обычно колядуют в Молдове только парни и дети. Они ходят по домам в день Рождества с колядками и со звездой, возвещая о Рождении Спасителя. Колядующие обычно ходят по дворам с котомками, куда складывают полученные от хозяев дары. Согласно поверью, щедрым дарующим будет сопутствовать удача и достаток в Новом году. 

Еще один старинный обычай - хождение с иконой Рождества Христова сельского священника. Так он благословляет дома, хозяйства и верующих.

Рождественская выпечка
© Sputnik / Дарья Чернега
Такой любимый крэчунел: чем удивляют молдавские хозяйки на Рождество

Заслуживают внимания обычаи, связанные с приготовлением блюд и выпеканием калачей для колядующих. Хозяйка должна соблюдать определенные правила. По традиции, из первого теста делают особый калач, который называется "Крэчун" (или "Крэчунел") в форме незавершенной восьмерки. Этот калач хранят возле иконы до весны, а потом скармливают домашнему скоту, чтобы животные были здоровыми.

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Чтобы урожай в следующем году был обильным, в сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов – это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, варёные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.

В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме. Традиционно на рождественский стол подают свиное жаркое и колбасы, голубцы, холодец, рыбу, хлеб, фрукты, сладости и напитки. В некоторых регионах Молдовы на Рождество едят мамалыгу.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (123)

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Теги:
праздник, Молдова, Рождество
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