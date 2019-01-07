10:28 07 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Танцор Махмуд Эсамбаев

Махмуд Эсамбаев в Кишиневе: "чеченец молдавских кровей"

© Sputnik / Мирослав Муразов
В Молдове
Получить короткую ссылку
212 0 0

Седьмого января 2000 года не стало известного советского чеченского артиста балета, эстрадного танцовщика, актера и хореографа Махмуда Эсамбаева

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik, Юлия Липовая. Великий Махмуд Эсамбаев неоднократно посещал Кишинев с сольными программами в далекие уже теперь 60-е и на рубеже 70-80 годов.

Гагарин в Молдавии
© Sputnik /
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

На последнем его концерте в Молдове посчастливилось побывать и моей маме. Так сложилось, что в тот раз выступление Эсамбаева решил увидеть и мой дедушка. Человек он был далекий от искусства и походы в театр, оперу или цирк не очень любил. Мама долго убеждала, что ему понравится, что он не пожалеет. И в итоге дедушка действительно не пожалел, оставшись очень довольным выступлением Маэстро. Потом он часто вспоминал этого экспрессивного гения танца.

Эсамбаев удивлял зрителей не только своей мощной энергетикой и уникальной пластикой, но и самим необычным содержанием своих программ. В тот раз он привез в Кишинев программу "Танцы народов мира". Он исполнил тогда чечено-ингушский и узбекский "Чабан", башкирский "Воин", индийский "Золотой бог", ритуальный "Танец огня" на музыку де Фальи, испанскую "Ла-корриду" и многое другое.

В индийском танце, в начале номера, он только около минуты поднимался из положения сидя, а в конце точно так же медленно опускался, тем самым демонстрируя прекрасную физическую форму и тонус мышц.

В программе была и экзотическая бразильская "Макумба". Это танец-ритуал, олицетворяющий борьбу человека со злыми силами, практически моноспектакль, где Эсамбаев раскрыл свой глубокий драматический талант, показав сразу несколько эмоциональных состояний человека во время схватки. В конце исполнения этого номера танцор истошно кричал, чем поражал публику.

Приезжая в Кишинев, Эсамбаев всегда встречался со своим близким другом Александром Сергеевичем Федько. Во время гастролей мастера в 60-е Федько был директором Кишиневской филармонии. Возглавлял он ее с перерывами до 1973 года. В эти промежутки Федько был начальником управления по делам искусств МССР и директором Оперного театра в Кишиневе.

Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев
© Photo : личный архив Елены Федько
Слева направо: Жена танцора Нина Аркадьевна Эсамбаева, Александр Федько, Махмуд Эсамбаев, незнакомка.

Немного о Махмуде Эсамбаеве для Sputnik Молдова рассказала дочь Александра Федько — Елена.

Она отметила, что артист очень дружил с ее отцом, всегда фотографировался с ним на память и оставил ему этот снимок с автографом.

Выступал Эсамбаев не только в Национальном дворце (тогда это был Дворец "Октомбрие"), но и в филармонии.

По словам Елены, даже был интересный случай — Эсамбаев давал концерт в "Октомбрие", когда Александр Федько уже не занимал названные здесь посты на культурном поприще республики.

Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев
© Photo : личный архив Елены Федько
Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев

Эсамбаев в те годы имел обыкновение ближе к концу программы что-то рассказывать со сцены, общаться со зрителем не только с помощью танца, но и вербально. В тот раз он неожиданно для всех сказал: "Почему я здесь не вижу моего друга Федько, прошу его позвать!".

Махмуд Эсамбаев очень любил угощать своих друзей, коллег, людей из круга общения.

"Он любил собрать большой стол в гостинице, тогда их в Кишиневе было немного — "Молдова", "Кишинэу" и еще несколько. Он заказывал побольше еды и выпивки. Причем сам почти не ел и не пил, лишь сидел и с удовольствием наблюдал, как угощаются другие. Я так подозреваю, что он всю жизнь был на диете", — рассказала Елена Федько.

Известно, что Эсамбаев очень следил за собой и всю свою танцевальную карьеру сохранял талию в 47 сантиметров. Такой талии даже женщины завидовали!

Махмуд Эсамбаев родился 15 июля 1924 года в предгорном селении Старые Атаги (ныне Грозненский район Чеченской республики). Танцевал он с раннего детства. В 1939-1941 годах работал в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца. В годы Великой Отечественной войны Эсамбаев выступал в составе фронтовой концертной бригады на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

Продюсер объяснил, почему в Кишинев не приезжают Metallica и Мадонна>>>

В послевоенные годы артист был солистом Киргизского театра оперы и балета в городе Фрунзе. К концу 50-х годов он оставил академический танец и обратился к хореографическому наследию народов мира. За свою жизнь он разучил и поставил множество народных танцев, некоторые из них даже разучивал в странах где они зародились. К каждому номеру и танцу Эсамбаев готовил уникальный костюм.

Начинал он свои концерты с народных танцев своих родных краев: артист никогда не забывал, откуда он родом. Даже известно, что он никогда не расставался со своей папахой. Для него сделали исключение даже в паспортном столе, разрешив сфотографироваться для паспорта в головном уборе.

Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
© Fotolia / Leonid Andronov
Почему россияне часто приезжают в Кишинев весной

Наверное, многие в Молдове уже не помнят, как их отцы и деды называли артиста своим земляком, даже утверждали, что он, хоть и чеченец, но точно молдавских кровей. Когда их поправляли и уточняли биографию артиста, старшее поколение уверяло молодежь, что это неправда — как можно не верить тем, кто помнит Эсамбаева с молодых лет?! Да и сам великий танцор считал молдавский народ одним из мудрейших и самых добрых в мире. Об этом он однажды сказал журналистам в Кишиневе, когда у него спросили "приедет ли он еще в Молдову" — он ответил, — "Здесь мои друзья, они любят меня. Я — чеченец, а мой народ очень ценит и любит своих друзей и отвечает им преданностью".

По теме

Что Юрий Гагарин делал в Молдове
Кишиневские гастроли Владимира Высоцкого - новые факты и подробности
Поэт и прозаик Юрий Кублановский побывал в гостях у Sputnik Молдова
Из каких стран приезжают туристы в Молдову
Теги:
танцы, Кишинев, годовщина, Махмуд Эсамбаев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Снежная сказка — как отдыхают зимой в Крыму
Рождественская выпечка
Как готовят рождественскую выпечку в Молдове - видео
Молдова. Зима. Праздники
Словно в сказке: как в Молдове проходит Рождественский карнавал

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться