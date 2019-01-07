Махмуд Эсамбаев в Кишиневе: "чеченец молдавских кровей"

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik, Юлия Липовая. Великий Махмуд Эсамбаев неоднократно посещал Кишинев с сольными программами в далекие уже теперь 60-е и на рубеже 70-80 годов.

На последнем его концерте в Молдове посчастливилось побывать и моей маме. Так сложилось, что в тот раз выступление Эсамбаева решил увидеть и мой дедушка. Человек он был далекий от искусства и походы в театр, оперу или цирк не очень любил. Мама долго убеждала, что ему понравится, что он не пожалеет. И в итоге дедушка действительно не пожалел, оставшись очень довольным выступлением Маэстро. Потом он часто вспоминал этого экспрессивного гения танца.

Эсамбаев удивлял зрителей не только своей мощной энергетикой и уникальной пластикой, но и самим необычным содержанием своих программ. В тот раз он привез в Кишинев программу "Танцы народов мира". Он исполнил тогда чечено-ингушский и узбекский "Чабан", башкирский "Воин", индийский "Золотой бог", ритуальный "Танец огня" на музыку де Фальи, испанскую "Ла-корриду" и многое другое.

В индийском танце, в начале номера, он только около минуты поднимался из положения сидя, а в конце точно так же медленно опускался, тем самым демонстрируя прекрасную физическую форму и тонус мышц.

В программе была и экзотическая бразильская "Макумба". Это танец-ритуал, олицетворяющий борьбу человека со злыми силами, практически моноспектакль, где Эсамбаев раскрыл свой глубокий драматический талант, показав сразу несколько эмоциональных состояний человека во время схватки. В конце исполнения этого номера танцор истошно кричал, чем поражал публику.

Приезжая в Кишинев, Эсамбаев всегда встречался со своим близким другом Александром Сергеевичем Федько. Во время гастролей мастера в 60-е Федько был директором Кишиневской филармонии. Возглавлял он ее с перерывами до 1973 года. В эти промежутки Федько был начальником управления по делам искусств МССР и директором Оперного театра в Кишиневе.

© Photo : личный архив Елены Федько Слева направо: Жена танцора Нина Аркадьевна Эсамбаева, Александр Федько, Махмуд Эсамбаев, незнакомка.

Немного о Махмуде Эсамбаеве для Sputnik Молдова рассказала дочь Александра Федько — Елена.

Она отметила, что артист очень дружил с ее отцом, всегда фотографировался с ним на память и оставил ему этот снимок с автографом.

Выступал Эсамбаев не только в Национальном дворце (тогда это был Дворец "Октомбрие"), но и в филармонии.

По словам Елены, даже был интересный случай — Эсамбаев давал концерт в "Октомбрие", когда Александр Федько уже не занимал названные здесь посты на культурном поприще республики.

© Photo : личный архив Елены Федько Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев

Эсамбаев в те годы имел обыкновение ближе к концу программы что-то рассказывать со сцены, общаться со зрителем не только с помощью танца, но и вербально. В тот раз он неожиданно для всех сказал: "Почему я здесь не вижу моего друга Федько, прошу его позвать!".

Махмуд Эсамбаев очень любил угощать своих друзей, коллег, людей из круга общения.

"Он любил собрать большой стол в гостинице, тогда их в Кишиневе было немного — "Молдова", "Кишинэу" и еще несколько. Он заказывал побольше еды и выпивки. Причем сам почти не ел и не пил, лишь сидел и с удовольствием наблюдал, как угощаются другие. Я так подозреваю, что он всю жизнь был на диете", — рассказала Елена Федько.

Известно, что Эсамбаев очень следил за собой и всю свою танцевальную карьеру сохранял талию в 47 сантиметров. Такой талии даже женщины завидовали!

Махмуд Эсамбаев родился 15 июля 1924 года в предгорном селении Старые Атаги (ныне Грозненский район Чеченской республики). Танцевал он с раннего детства. В 1939-1941 годах работал в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца. В годы Великой Отечественной войны Эсамбаев выступал в составе фронтовой концертной бригады на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

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В послевоенные годы артист был солистом Киргизского театра оперы и балета в городе Фрунзе. К концу 50-х годов он оставил академический танец и обратился к хореографическому наследию народов мира. За свою жизнь он разучил и поставил множество народных танцев, некоторые из них даже разучивал в странах где они зародились. К каждому номеру и танцу Эсамбаев готовил уникальный костюм.

Начинал он свои концерты с народных танцев своих родных краев: артист никогда не забывал, откуда он родом. Даже известно, что он никогда не расставался со своей папахой. Для него сделали исключение даже в паспортном столе, разрешив сфотографироваться для паспорта в головном уборе.

© Fotolia / Leonid Andronov Почему россияне часто приезжают в Кишинев весной

Наверное, многие в Молдове уже не помнят, как их отцы и деды называли артиста своим земляком, даже утверждали, что он, хоть и чеченец, но точно молдавских кровей. Когда их поправляли и уточняли биографию артиста, старшее поколение уверяло молодежь, что это неправда — как можно не верить тем, кто помнит Эсамбаева с молодых лет?! Да и сам великий танцор считал молдавский народ одним из мудрейших и самых добрых в мире. Об этом он однажды сказал журналистам в Кишиневе, когда у него спросили "приедет ли он еще в Молдову" — он ответил, — "Здесь мои друзья, они любят меня. Я — чеченец, а мой народ очень ценит и любит своих друзей и отвечает им преданностью".