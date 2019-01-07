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Зимние обычаи молдаван: все, что нужно знать

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Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (114)
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Жители Молдовы уже встретили Новый год, а вот-вот наступит и Рождество Христово

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. В Молдове долгое время проживает множество народностей как православных, так и представителей других религий. Все традиции и обычаи, соблюдаемые в Молдове, отражают в себе черты народов и этнических групп, проживающих бок о бок на протяжении веков. 

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О происхождении некоторых обычаев, об их важности и о том, как они соблюдаются сейчас, рассказала этнолог Сильвия Шарануцей.

Молдова аграрная страна, отсюда и обычаи

Она отметила, что многие ритуалы основаны на аграрной идее. Самый показательный обычай это "Плугушор", название его происходит от слова "плуг".

Цель этого ритуала символическое опахивание земли для хорошего урожая.

Чаще в этом участвовала молодежь и дети, они собирались в небольшие группы и отправлялись по селу.

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© Sputnik /
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В прошлом, они обязательно имели бутафорский плуг. Это превращалось в некую форму колядования. Они брали с собой бубенцы, барабаны и громко кричали поздравления в стихотворной форме и прикрикивали "Хэй, хэй!" От этих криков и песен звенело все село. Отправлялись ребята в дома, где проживали девушки. Их пускали в дом и угощали, уходили они обязательно с подарком.

Без животных никак 

Очень многие традиции в Новый Год и рождество не обходились без животных. В праздники люди наряжались в костюмы, например, калуцул (лошадь) и капра (коза). Жители Молдовы устраивали массовые гуляния и спектакли. Все танцевали, а во главе были капра и калуцул. Все пели песни и перечисляли пожелания на следующий год.

Еще в Молдове надевали маски разных персонажей — музыкант, цыган, врач, и, конечно же, животные — медведь, олень и другие.

Маска кукера
© Sputnik / Дарья Чернега
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Раньше наша страна была больше и у нас было и море, и горы. Тогда в нашей стране была очень развита охота и было много охотников. Были и разные ритуалы, связанные с этой деятельностью. Большинство из этих обычаев ушли в прошлое.

Сейчас о многих традициях Молдовы рассказывают экспонаты в Национальном музее этнографии и естественной истории Молдовы.

Например, там есть костюмы капры и калуцула. Есть три очень важных экспоната, они привезены из села Сэрэтень. Они были собраны впервые в истории этнографии Молдовы еще в советское время, в 60-е годы. Их предоставила музею семья известного ученого Василе Анестиаде. Это костюм калуцула, плетка и медный колокольчик.

Там же хранятся и принадлежности охотников — лук, сумки для стрел или пороха, ружья и многое другое. Эти экспонаты датируются XVII веком.

Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (114)

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