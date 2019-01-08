Вот уже 500 лет в Крыму помнят о подвиге воинов из Молдовы

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik, Нику Гончар. С недавнего времени в Крыму, в Благовещенском монастыре, что на горе Мангуп-Кале, существует памятный знак в честь многовековой дружбы с Молдовой.

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Речь идет о памятной табличке, посвященной событиям 1475 года, когда на территории Мангупской крепости местные жители вместе с войнами господаря Штефана III Великого защищали крепость от турецкого нашествия. Табличку установили Федеральная национально-культурная автономия молдаван России и Региональная национально-культурная автономия молдаван Республики Крым "Плай".

Союз Сучавы и Мангупа

В 1472 году господарь Штефан III женился на Марии Мангупской, сестре Исаака Палеолога, правителя княжества Феодоро (Мангупского княжества), что находилось в юго-западной части Крыма. Брак Марии и Штефана укрепил военно-политический союз двух княжеств перед лицом турецкой угрозы. Мария была родственницей не только византийских Палеологов, но и болгарских царей из династии Асеней, а также трапезундских Комнинов (еще одна знаменитая византийская династия). Такое происхождение делало этот брак очень престижным для Штефана, в пору упадка Восточной Риской империи, взявшего на себя роль преемника византийских императоров и рассчитывавшего на общеевропейское признание. Вместе с сестрой покинул Крым и княжич Александр.

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Героическая оборона

Три года спустя, в мае 1475 года, после смерти Исаака Палеолога в Крым из Молдовы прибывает его младший брат и шурин Штефана Великого Александр с отрядом из 300 молдавских воинов. Он становится правителем Мангупа и в течении шести месяцев защищает его стены вместе с этими воинами от турецкой осады.

В конце декабря 1475 года турки взяли Мангуп, все рыцари погибли, князь Александр был в качестве пленника вывезен в Стамбул и казнен. Героическая оборона Мангупа, в которой активное участие принимали воины Молдовы, несомненно, на некоторое время затормозила турецкое завоевание важнейших городов-крепостей на северо-западном побережье Черного моря.

Таким образом, по мнению историков, акция Штефана Великого в поддержку Александра может рассматриваться как попытка реализации замысла стратегической антиосманской обороны в бассейне Черного моря.

© Sputnik / Евгений Паскарь В поисках античных городов древней Молдавии

Эти события глазами одного из молдавских воинов, оборонявших столицу княжества Феодоро (вымышленный литературный персонаж Войку Чербул) описаны в романе молдавского советского писателя Анатолия Когана "Мангупская княжна", второй книги трилогии "Войку сын Тудора".

Задел на будущее

В ближайших планах молдавской общины Крыма – открытие школы, где будут обучать родному языку, а также возможность всех желающих познакомится с культурой, песнями, танцами молдавского народа, а также народными ремеслами. Также продолжается подготовка сельхозугодий, чтобы открыть национальное винодельческое хозяйство.

Благовещенский монастырь на горе Мангуп-Кале, Крым © Photo : Молодежный союз молдаван России

Благовещенский монастырь на горе Мангуп-Кале, Крым © Photo : Молодежный союз молдаван России

Благовещенский монастырь на горе Мангуп-Кале, Крым © Photo : Молодежный союз молдаван России

Федеральная национально-культурная автономия молдаван России © Photo : Молодежный союз молдаван России 1 / 4 © Photo : Молодежный союз молдаван России Благовещенский монастырь на горе Мангуп-Кале, Крым

По материалам из открытых источников.