Последний день регистрации - молдавским избирателям надо поспешить

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В среду, девятого января, завершается период предварительной регистрации для участия в голосовании на выборах в парламент и республиканском референдуме.
Напомним, оба эти события состоятся 24 февраля 2019 года.
По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии, предварительно зарегистрироваться должны граждане Молдовы, проживающие за рубежом или на левом берегу Днестра.
Для включения в списки необходимо зайти на сайт www.alegator.md, найти раздел Înregistrare prealabilă (предварительная регистрация) и заполнить формуляр. Такую же форму можно в индивидуальном порядке или коллективно заполнить в здании ЦИК в Кишиневе и в офисах дипмиссий Молдовы в других странах.
Все это делается для того, чтобы решить, сколько дополнительных бюллетеней нужно напечатать и сколько открыть дополнительных избирательных участков.
Зарегистрироваться можно и в течение нынешнего дня, среды, до 24.00.
Те, кто не прошел предварительную регистрацию, сможет проголосовать по месту прописки.
К шестому января 2019 года предварительную регистрацию прошли 13 тысяч человек.
Выборы в парламент Молдовы впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.
В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум.
В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:
- Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
- Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?