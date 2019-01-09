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Выборы, архивное фото.

Последний день регистрации - молдавским избирателям надо поспешить

© REUTERS / Sergei Karpukhin
В Молдове
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (82)
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Для предварительной регистрации на право участия в голосовании существует электронная форма на сайте alegator.md.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В среду, девятого января, завершается период предварительной регистрации для участия в голосовании на выборах в парламент и республиканском референдуме.

© Sputnik . Денис Асланов
Число зарегистрировавшихся к выборам молдаван диаспоры удвоилось

Напомним, оба эти события состоятся 24 февраля 2019 года.

По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии, предварительно зарегистрироваться должны граждане Молдовы, проживающие за рубежом или на левом берегу Днестра.

Для включения в списки необходимо зайти на сайт www.alegator.md, найти раздел Înregistrare prealabilă (предварительная регистрация) и заполнить формуляр. Такую же форму можно в индивидуальном порядке или коллективно заполнить в здании ЦИК в Кишиневе и в офисах дипмиссий Молдовы в других странах.

Все это делается для того, чтобы решить, сколько дополнительных бюллетеней нужно напечатать и сколько открыть дополнительных избирательных участков.

Зарегистрироваться можно и в течение нынешнего дня, среды, до 24.00.

город
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кишинев разделили до марта на округа

Те, кто не прошел предварительную регистрацию, сможет проголосовать по месту прописки.

К шестому января 2019 года предварительную регистрацию прошли 13 тысяч человек.

Выборы в парламент Молдовы впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум. 

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  • Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  • Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (82)

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Теги:
регистрация, голосование, референдум, выборы
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