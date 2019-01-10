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Игорь Додон

Додон обратился к Медведеву в связи с запретом ввозить товары через Украину

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Глава государства Игорь Додон попросил премьер-министра России рассмотреть вопрос об импорте товаров из Молдовы, которые теперь придется везти в РФ в обход Украины.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в четверг, что взял под свой контроль ситуацию с экспортом товаров из РМ в Россию.

"Направил официальное письмо председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву в связи с постановлением правительства России, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта", - написал Додон.

Он напомнил, что "первого января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт ряда товаров из Республики Молдова, реализуя договоренности, достигнутые ранее президентами РФ и РМ".

Молдавские яблоки.
© Sputnik / Тимур Селиванов
Россия отменила пошлины на импорт вина, овощей и фруктов из Молдовы

"Однако с первого января вступило в силу другое постановление правительства Российской Федерации, которое вводит запрет на импорт украинских товаров в Россию, а также товаров других стран, которые доставляются на территорию РФ транзитом через Украину. Это постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров – винодельческой и консервной продукции. Ведь, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки", - объяснил Додон.

По его словам, "для решения возникшей проблемы на данном этапе ведем переговоры с руководством Российской Федерации".

"Таким образом, сообщаем нашим экономическим агентам (производителям и экспортерам) о том, что президент Республики Молдова взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни", - заключил глава молдавского государства.

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Теги:
экспорт, Россия, Молдова, Украина
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