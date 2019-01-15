В Кишиневе появился новый маршрут троллейбуса

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. В Кишиневе появился новый 12-й маршрут троллейбуса, который объединит Центр и Чеканы, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как отметили в ведомстве, новую линию создали путем разделения маршрута №24 (проспект Мирча чел Бэтрын - ул. Миорица). Новый 12-й троллейбус будет иметь более короткий путь до ул. Алексея Матеевича.

"На 24-м маршруте останется 24 троллейбуса. Он будет курсировать каждые три минуты, время в пути - 70 минут. В рабочие дни будет совершаться 409 рейсов. Еще 14 транспортных единиц будет следовать по новому, сокращенному маршруту. Всего на этих двух линиях будет 38 троллейбусов, это 624 рейса каждые три минуты в рабочие дни", - пояснили в мэрии.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе появится новый маршрут троллейбуса

Новый маршрут №12:

Туда: проспект Мирча чел Бэтрын, ул. Алеку Руссо, ул. Богдан Воевод, проспект Ренаштерий Национале (Национального возрождения), проспект Григоре Виеру, ул. Константин Тэнасе, ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, ул. Алексей Матеевич.

Обратно: ул. Алексей Матеевич, ул. Александр Пушкин, ул. Константин Тэнасе, проспект Григоре Виеру, пропсект Ренаштерий Национале, ул. Тудор Владлимиреску, ул. Киев, ул. Алеку Руссо, проспект Мирча чел Бэтрын.