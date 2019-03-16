Миллионы на приманку: как в Молдове будут бороться с бешенством лис

Основной упор власти намерены сделать на предотвращение распространения бешенства среди лис. Как и в прежние годы, они прибегнут к такому методу как вакцинация.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Более ста миллионов леев (почти 6 миллионов евро) готовы потратить в ближайшие пять лет власти Молдовы на борьбу с бешенством среди лис.

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Ранее министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды заявляло, что Молдова должна получить статус страны "свободной от бешенства".

Опасность сохраняется

В министерстве сельского хозяйства отмечают, что лисы - источник постоянной опасности как для человека, так и для домашних животных. В поисках пропитания они пробираются в крестьянские дворы и заражают живность.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin На юге Молдовы подросток охотился на птиц, занесенных в Красную книгу

Молдова стоит на втором месте по количеству случаев бешенства в Европе. Из 128-ми случаев этой болезни, зарегистрированных за последние два года в Молдове, 20% приходится на бешенство среди лис. Специалисты полагают, что эта цифра не отражает реальной ситуации, поскольку не найдены все животные, погибшие от бешенства.

Методы борьбы

Основной упор власти намерены сделать на предотвращение распространения бешенства среди лис. Как и в прежние годы, они прибегнут к такому методу как вакцинация. Ее будут проводить дважды в год – весной и осенью.

В программе по искоренению бешенства на 2019-2023 годы предлагается распространять приманку воздушным способом. Для этого планируется в общей сложности закупить миллион 260 тысяч доз вакцин. Кроме того, власти намерены проводить мониторинг агрессивности лис после того, как будет проведена вакцинация.

Допустимая численность этого вида животных будет регулироваться ежегодно правительством. При этом дополнительное внимание профильное министерство намерено уделить приграничной зоне с Румынией на 50 километров вглубь от границы.