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Весенний призыв: когда власти приступят к набору новобранцев

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Правительство на очередном заседании приняло решение об итогах призывной кампании октября-2018-го-января 2019-го года и о начале призыва на воинскую службу в апреле-июле 2019.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Весенний призыв-2019 начнется в апреле и закончится в июле текущего года. За это время министерство обороны Молдовы планирует призвать к воинской обязанности 1440 новобранцев.

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Из них 1200 рекрутов отправятся в ряды Нацармии, 240 молодых людей призывного возраста пройдут срочную службу в войсках карабинеров.

Параллельно с Минобороны к призыву в вооруженные силы Молдовы подключат и другие ведомства. Таким образом, министерство образования, культуры и исследований проведет работу по патриотическому воспитанию. На министерство здравоохранения, труда и социальной защиты возложена обязанность по проведению медосмотра.

Согласно плану министерства обороны, в этом году количество призывников возрастет на 200 человек по сравнению с осенним набором. Как и ранее, больше всего рекрутов наберут в Кишиневе – 195 человек, наименьшее число призывников ожидается в районе Басарабяска – 12 человек.

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Ранее власти страны заявляли о том, что в течение двух лет солдат-срочников полностью заменят военнослужащие по контракту. К началу осенней призывной компании 2018-2019 правительство республики сократило число призывников на треть.

Как ранее пояснили в оборонном ведомстве Молдовы, сокращение числа призывников связано с переходом армии на профессиональную основу.

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