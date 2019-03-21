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Крестьяне все еще не знают, что делать с рекордным урожаем в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова заявляет, что ситуация с непроданным урожаем фруктов в республике не настолько драматическая, и государство вполне может предложить пути решения этой проблемы.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik, Сильвия Завадовски. Ситуация у производителей фруктов в Молдове не настолько драматична, как об этом говорят в определенных кругах. Такое заявление сделал госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука. В подтверждении своих слов чиновник привел некоторые цифры, проясняющие ситуацию, а также аргументы в защиту своей позиции.

"Ситуация не столь драматична, как нам сообщают некоторые СМИ. Цифры показывают нам, что на 1 марта непроданными остались менее 100 тысяч тонн яблок. Если сравнить с прошлым годом, то разница невелика – в этом году не продано всего лишь на 10-15 тысяч тонн больше яблок, чем в этот же период прошлого года. Не будем забывать, что яблоки будут в продаже, пока не соберут следующий урожай. Мы понимаем, что каждый производитель хочет быстрее продать свою продукцию, но до следующего урожая еще есть время", - заявил Лука в программе Obiectiv радиостудии Sputnik Молдова.

К тому же, не только производители из Молдовы вырастили рекордный урожай. Та же ситуация у наших соседей.

Виноград
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В 2018 году был рекордный урожай, и такая ситуация в большинстве стран региона. Предложение велико, потому и закупочные цены на продукцию упали", - добавляет Лука.

По его словам, Министерство сельского хозяйства разрабатывает механизм защиты производителей сельхозпродукции в подобных случаях.

"Что касается вопроса, что делать с уже собранным урожаем, то нам необходимо уделять больше внимания этому моменту. Еще многое предстоит сделать и над многим поработать. В 2018 году предприятия пищевой промышленности Молдовы переработали более 320 тысяч тонн фруктов. Это рекордная цифра. Конечно, в условиях, когда предложение намного превышало спрос, цены снизились. Стоит заметить, что в 2017 году ситуация была иной, потому и цены были гораздо более выгодными для сельхозпроизводителей, но при этом высокими для перерабатывающей отрасли. Необходимо принять меры, чтобы сельхозпроизводители и перерабатывающая отрасль плодотворно сотрудничали, а не кидались в крайности, преследуя каждый свою выгоду", - заключил Лука.

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CC BY 2.0 / Nany Mata / almonds
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Стоит напомнить, что Ассоциация производителей и экспортеров фруктов в Молдове выдвинула резолюцию Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в которой просит увеличить Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности; более активно вести переговоры с Евросоюзом с целью увеличения квот на экспорт слив и винограда; помочь в выдаче достаточного количества транспортных авторизаций, а также утвердить национальную программу "Яблоки для школ". Вместе с тем представители Ассоциации просят государство оказать поддержку сельхозпроизводителям в процедуре сертификации, в обеспечении доступа к водным ресурсам для ирригации, а также компенсировать убытки, причиненные заморозками в апреле 2017 года.

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Теги:
Молдова, яблоки, сельское хозяйство, урожай, крестьяне
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