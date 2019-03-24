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Молоток в зале судебных заседаний

Активиста Григорчука арестовали на 30 суток

© Sputnik / Андрей Старостин
В Молдове
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Суд сектора Чеканы принял решение поместить активиста Павла Григорчука под предварительный арест на 30 суток.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Решением суда активиста Павла Григорчука поместили под предварительный арест на 30 суток. 

Сергей Сырбу
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Прокуроры потребовали ареста Григорчука, обвиняемого в избиении депутата от ДПМ Сергея Сырбу, в рамках дела о хулиганстве. Григорчуку грозит до пяти лет тюрьмы.

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Депутата от фракции Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу избили в четверг в одном из столичных кафе, информацию Sputnik подтвердил источник в правоохранительных органах.

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