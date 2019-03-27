На границе неспокойно: что случилось на рубежах Молдовы за последние сутки

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Пока рядовые граждане работают или мирно спят, сотрудники Пограничной полиции республики следят за тем, чтобы на государственных рубежах страны все было спокойно. Однако находится много желающих нарушить законодательство республики и попытаться так или иначе пересечь кордон нелегально.

Не стали исключением в этом смысле и минувшие сутки, когда пограничникам удалось пресечь целый ряд нарушений, связанных с несоблюдением миграционного законодательства.

Так, за последние 24 часа было предотвращено пять попыток нелегального пересечения границы Молдовы. Также в четырех случаях люди пытались пересечь рубежи наши страны по поддельным документам, двое индивидов пытались ввести в страну незакдекларированные товары, семеро автомобилистов пытались проехать через пограничные пункты без автовиньеток. Также на границе был задержан преступник, давно находившийся в розыске.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ночной протест в Леушенах - по словам полиции, границу никто не перекрывал

В целом же пункты пропуска в республике в минувшие 24 часа работали в штатном режиме. За минувшие сутки государственные рубежи Молдовы пересекли 36 тысяч 911 человек, порядка 19 тысяч выехали из Молдовы. Границу страны пересекли 10 тысяч 179 автомобилей, из которых 5 тысяч 527 - с молдавскими номерами.

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Наиболее загруженными пунктами пограничного пропуска оказался Международный аэропорт Кишинева, КПП в Леушенах, Атаках, Скуленах, Джурджулештах и Кагуле.

Как не застрять в очереди на границе

Для того, чтобы не стоять в длинной автомобильной очереди на пунктах пропуска, в Пограничной полиции Молдовы рекомендуют заранее проверять срок действия заграничных паспортов, пользоваться разными КПП, находящимися поблизости от того, через который чаще всего предпочитает ездить гражданин. В случае возникновения вопросов, связанных с пересечением границы Молдовы, граждане нашей республики равно, как и иностранцы, могут обращаться по номеру "Зеленой линии" - 022 259 717.

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