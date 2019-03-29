В службе InfoTrafic рассказали, на каких трассах дежурят экипажи с радарами

В пятницу, 29 марта, в Молдове выйдут на трассы мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых в пятницу, 29 марта, будут дежурить мобильные экипажи с радарами.

- R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 40-70 км;

- M 3: Кишинев – Комрат;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 194 – 224;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км;

- R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

- R 30: Новые Анены – Каушаны;

- R 34: Хынчешты– Леова – Кагул, 22 – 42; 70 – 124 км.

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