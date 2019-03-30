Фейк или правда: 130-летний ветеран из Кишинева

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik, Сергей Цуркану. Столетие Отечественной войны 1812 года в России отмечали, как водится, всерьез и с размахом, с использованием нового технического чуда – синематографа. Режиссером Василием Гончаровым был снят фильм "1812".

Накануне празднования, в 1912 году, власти организовали тщательный поиск тех, кто знал об Отечественной войне не понаслышке. Удалось найти восемь человек, которых можно было назвать ветеранами, очевидцами или современниками той войны.

Самым знаменитым оказался Аким Винтонюк (то ли 122, то ли 130 лет от роду), служивший в 53-м пехотном Волынском полку и считавшийся единственным дожившим до столетнего юбилея комбатантом. Винтонюк (иногда его фамилию писали, как Войтинюк, или Вовтенюк) был обнаружен в пригороде Кишинева, Буюканах, где вместе с супругой жил в нищенской лачуге.

© Sputnik / Alexei Kudenko Недаром помнит вся Россия — под Москвой воспроизвели Бородинскую битву

Ветераны были обласканы властью – торжества проходили в Бородино, Николай II, прибывший на праздник вместе с семьей, пообщался с почетными гостями почтенного возраста, вручил каждому по серебряному юбилейному "бородинскому" рублю, специально отчеканенному к столетию войны.

Старцам было позволено сидеть, когда царь стоял, – что было редчайшим на тот момент прецедентом. После этого приглашенных отпустили по домам. Праздник, по крайней мере для них, был закончен.

Но на царя бессарабец произвел потрясающее впечатление: "Подумай только, говорить с человеком, который все помнит и рассказывает великие подробности боя, показывает место, где был тогда ранен!" – писал своей матери Николай II. Стоит отметить, что, учитывая будущие события в Российской Империи, многие историки называют празднование столетия войны "праздником перед бурей".

© Photo: Мой город Кишинёв Ветераны Отечественной войны 1812 года. Слева - Аким Винтонюк

Но нас, разумеется, интересует фигура нашего знаменитого земляка, – он, кстати, присутствовал еще при открытии памятника Александру I, 3 июня 1914 в Кишиневе. Репортеры описывали его так: "Выглядит он бодро, ходит без посторонней помощи, в руках держит берестяную табакерку и беспрерывно нюхает табак".

По словам Винтонюка, он был ранен во время Бородинского сражения и награжден за это медалью. А уже позже, в годы Крымской войны, отставной фельдфебель вновь вернулся в армию, участвовал в обороне Севастополя, и только после этого отошел от ратных дел, остепенился, осев в кишиневском пригороде. Скончался Винтонюк в 1914 году, по крайней мере, если судить по заметке одесской газеты.

К сожалению, у кишиневца не было ни документов, ни медалей, подтверждающих не только его боевые подвиги, но и реальный возраст. Поэтому еще во времена празднования столетия Бородино, многие испытывали серьезные сомнения в реальности биографий приглашенных ветеранов.

© Photo: Мой город Кишинёв Заметка о смерти кишиневского ветерана из газеты "Одесские новости", 11 июня 1914 года

Александра Куприн был впечатлен поиском долгожителей и написал по этому случаю рассказ "Тень Наполеона". Там губернатор описывает розыск ветеранов: "Показывали мне этих Мафусаилов, и черт! — ни один никуда не годится. Или врут, как лошади, или ничего не помнят, черти!"

В результате, найденный старик (не исключено, что имеется в виду Винтонюк) описывает свою встречу с Наполеоном: "Какой он был-то? Наполеон-тот? А вот какой он был: ростом вот с эту березу, а бородища — по самые колени и страх какая густая, а в руках у него был топор огромнейший… Одно слово — ампиратырь!".

Логика подсказывает, что участие Винтонюка и других найденных в 1912 году старцев в войне с Наполеоном под большим вопросом, как и их долгожительство. Судите сами - последний участник Первой Мировой Войны умер в 2011 году в возрасте 110 лет. Последний солдат французской армии Наполеона умер в 1894 году. А последний участник гражданской войны в России скончался в 2010-м.

Прожить 120, а тем более 130 лет и сейчас практически нереально, что же говорить про XVIII или XIX век, когда 40-летние люди считались стариками, а отсутствие нормальной медицины и антибиотиков неумолимо сокращало и без того небольшой срок жизни.

Конечно, не зря говорят, что одной из причин долголетия является еще и ошибка в документах, но не стоит сбрасывать со счетов актерские способности и желание прославиться. Лже-ветераны существовали всю человеческую историю, удивляя доверчивых сограждан отменным здоровьем и молодцеватым видом, так что не исключено, что наш знаменитый земляк просто хорошо вжился в роль.

В любом случае история Винтонюка интересна и не до конца исследована, – кто знает, – возможно еще удастся найти его могилу, или, чем черт не шутит, – родственников, а там глядишь, у них, в старинном сундуке, лежат медали, подтверждающие статус великого пращура.

Но это уже – дело будущего.

По материалам из открытых источников. В статье использованы фотографии с сайта oldchisinau.com

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям