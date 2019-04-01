Первое апреля: что делают молдаване после секса

У этого праздника много названий, но День смеха - самое приличное.

КИШИНЕВ 1 апр — Sputnik. День смеха отмечается в понедельник во многих странах. Это неофициальный праздник, но всенародный. В этот день принято разыгрывать знакомых и незнакомых людей.

Существует множество гипотез о происхождении Дня смеха. Предполагают, что его корни уходят еще в античные времена, когда принято было шумно встречать весну: с песнями, плясками, жертвоприношениями богам. Например, древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться во время этого ритуала.

Но есть и не кровожадная версия происхождения праздника: связана она с переносом нового года. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся новый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли "апрельскими дураками".

Как свидетельствуют письменные источники, к концу XVII века о Дне дурака определенно знали в Великобритании. В XVIII веке письменные ссылки на День дурака стали многочисленными и появились уже повсюду по Европе. Англичане и французы распространили его в своих американских колониях.

В Молдове любят развлечься 1 апреля. В молдавском юморе особое место занимает такое народное явление "сноаве". Это, по сути, выдуманные юмористические рассказы. Но высмеивание всегда заканчивается тем, что "жертву" не оставляют в дураках, а призывают ее присоединиться к шутке и как бы посмеяться над собой, имея в виду тот факт, что каждый может оказаться в смешном положении. Народный юмор в Молдове имеет глубокие исторические корни. А в наши дни больше всего поводов для смеха дают отечественные политические деятели. Многие из них попадают в нелепые ситуации, народу даже не приходится сочинять смешные истории.

Молдаване любят посмеяться и над собой. Например, есть вот такая забавная шутка:

"Что делают молдаване после секса? Они отворачиваются к стенке и штукатурят".

Или еще один популярный анекдот в Молдове. Который, на самом деле, подчеркивает трудолюбие молдавского народа.

Сидят два молдаванина на берегу Днестра. Рыбу ловят. Поймали Золотую рыбку

— Отпустите меня, пожалуйста, любое Ваше желание выполню…

— Нас двое. Отпустим, если два желания выполнишь…

— Ну хорошо — загадывайте…

— Хотим чтобы вот прямо здесь стоял новый многоэтажный ОТЕЛЬ из мрамора.

Рыбка глаза закрыла — открыла — стоит отель…

- Ну давайте второе свое желание….

— Хотим, чтобы мы с Петрикой его штукатурили…

Юмор в Молдове сформировался за многие века в особый жанр, присутствие которого можно легко заметить на каждом шагу.

Традиционно шутят в этот день и СМИ, правда, иногда в первоапрельских публикациях выдумку трудно отличить от реальности. Так, еще в 1698 году в британской прессе появилась статья, в которой сообщалось, что в первый день апреля в Тауэре все желающие смогут увидеть показательное умывание белых львов. Толпы любопытных лондонцев ринулись к стенам знаменитой тюрьмы. Через 200 лет одна из британских газет снова опубликовала это шуточное объявление, и жители Лондона снова побежали к Тауэру.

Шутят и дипломаты в этот день. Например, 1 апреля 2017 года МИД России разместил в соцсети шуточную аудиозапись, пародирующую автоответчик российских посольств. "Звонящему" предлагалось нажать ту или иную кнопку, чтобы "воспользоваться услугами русских хакеров", "заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам" или узнать о "вмешательстве в выборы".

Американское агентство Ассошиэйтед Пресс едва не поверило в шутку о хакерах и связалось с МИД России, чтобы удостовериться, что первоапрельская запись в Facebook ведомства является шуткой.

Первое апреля сегодня — это лишний повод для того, чтобы продемонстрировать чувство юмора и подарить лишнюю улыбку своим друзьям.

А СМИ 1 апреля не упускают возможности опубликовать небывальщину. Например, в таком ключе: про городской транспорт.

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