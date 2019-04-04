Бэби-бум в зоопарке Кишинева: впервые здесь родился верблюжонок

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В столичном зоопарке этой весной настоящий бэби-бум. Здесь родились камерунские козы, сурикаты, кенгуру, ослики, муфлоны. И впервые для столичного зоопарка – верблюжонок.
"Верблюжонка мы назвали Мартыном, потому что он родился в марте. На наш взгляд, это очень символично! - рассказала Sputnik завсекцией по связям с общественностью Кишиневского зоопарка Ольга Юзвак.
Кормят его по пять раз в день молоком нубийской козы, оно очень жирное и идеально подходит для верблюдов. Дело в том, что для мамы Мартына это первая беременность, самка была не готова стать родительницей.
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Кстати, готовят молоко, как и людям: нагревают, проверяют температуру на ладони. Важно, чтобы она была комнатной!
"Выпивает он литр молока за раз, в течение суток у него пять кормлений. Мартын родился от самки, которая сама появилась на свет в столичном зоопарке 7 лет назад. Это был подарок от болгарского цирка, чьи верблюды застряли на таможне, тогда мы приютили животных и в качестве благодарности нам в дар преподнесли верблюда", - рассказала Ольга Юзвак.
- Бэби-бум в зоопарке Кишинева© Sputnik / Miroslav Rotari
- Бэби-бум в зоопарке Кишинева© Sputnik / Miroslav Rotari
- Бэби-бум в зоопарке Кишинева© Sputnik / Miroslav Rotari
Малышей посетители пока не видят. Дело в том, что животные находятся на карантине – их оберегают от вирусов, которые особо опасны весной.
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Также в зоопарке родились детеныши камерунских коз. Пока они питаются молоком матери, но скоро перейдут на общее питание. Такая же ситуация и с осликом, и маленькими муфлонами.
Посетители могут увидеть лишь сурикатов, которые находятся за стеклом. Кстати, у этих животных рожает лишь одна самка, остальные не имеют права, зато воспитывают детенышей абсолютно все. Также, если повезет, можно увидеть и детеныша кенгуру: он сидит в сумке у мамы и лишь изредка высовывает оттуда голову.
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