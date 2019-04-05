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Veaceslav Manolache

Манолаки: необходимо больше денег на спорт и здоровье нации

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Остается загадкой, по каким причинам на развитие спорта в стране выделяют мизерные средства.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Спортивная инфраструктура в Молдове находится в плачевном состоянии, многие тренеры уезжают из-за низких зарплат, внимание государства к развитию спорта минимальное - такую ситуацию необходимо срочно изменить. Об этом говорили участники пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Несмотря на то, что еще в 1999 году был принят Закон о физической культуре и спорте, механизм его внедрения до сих пор отсутствует, а сам закон не действует", - заявил ректор Государственного университета физкультуры и спорта Вячеслав Манолаки.

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Также, по его словам, до сих пор не выпущена программа по подготовке спортсменов Республики Молдова.

"Надеемся, что в ближайшее время хотя бы для олимпийских видов спорта этот куррикулум будет выпущен; что касается учебных заведений, пока действуют немного измененные программы, разработанные еще в СССР", - сказал ректор университета.

Он отметил, что несмотря на строительство новых спортивных объектов, этого недостаточно. Непростая ситуация сложилась и с тренерскими кадрами, многие их которых покидают страну.

"Любой вид спорта требует финансирования. Если денег нет, говорить о результатах не приходится. Спорт требует нагрузок, специальных условий, в том числе правильного питания, восстановления организма. Меньше денег пусть выделяют на санатории, больше на спорт, чтобы у нас была здоровая нация", - сказал специалист.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
Молдова, общество, нация, здоровье, спорт
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