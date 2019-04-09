Надо ли Молдове НАТО: что думают жители страны о вступлении республики в Альянс

Страсти по НАТО: опросы показывают - жители республики твердо убеждены, что Молдове не стоит вступать в Альянс.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Жители Молдовы против вступления страны в НАТО. Таковы данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов, проведенного по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ.

Результаты исследования представили во вторник.

Так, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления республики в НАТО, каждый пятый респондент (или 21,5%) высказался за членство в Альянсе. При этом 48,2% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку.

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Еще 10,7% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците. Не определились с ответом 16,4%. Нашлись и те, кто в принципе не знает, что из себя представляет такая международная структура как НАТО. Таких насчиталось, согласно социологическому исследованию, 3,1%.

Опрос проводился с 22 марта по 5 апреля текущего года. В нем приняли участие свыше тысячи граждан из 81 населенного пункта страны.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu Усиление НАТО в Черном море: союзники не желают идти ко дну "в пакете"

Максимальная погрешность составляет 3%.

Отношения Молдовы и НАТО

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. За десять последних лет Молдова успела заключить с НАТО множество соглашений и запустить целый ряд программ, которые превратили "мирный" IPAP в ненужную формальность.

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В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

В 2018 году власти страны, а именно парламентское большинство и правительство продолжили сотрудничество с НАТО. Например, был полностью перевооружен один из батальонов Национальной армии. И это всего лишь пилотный проект — в 2019 этот процесс продолжится и должен завершиться полным перевооружением и переоснащением всех армейских подразделений в соответствии с требованиями НАТО.

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