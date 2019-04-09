Евразийский или Европейский союз: о чем мечтают жители Молдовы

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Число сторонников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Молдове превышает тех, кто выступает за европейскую интеграцию.

Таковы данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов, проведенного по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ. Результаты исследования представили во вторник.

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Так, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум и гражданам страны было предложено выбрать один из двух вариантов, то за вступление в Евразийский экономический союз высказался бы 40,4% респондентов, а за членство Молдовы в Евросоюзе — 35,9% опрошенных.

При этом 11,1% опрошенных заявили, что не проголосовали бы ни за одно объединение. В тоже время 3,5% респондентов не приняли бы участие в голосовании, а 9,1% не определились с выбором.

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Опрос проведен с 22 марта по 5 апреля текущего года. В нем приняли участие свыше тысячи человек из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

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