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Юрий Гагарин

Какую роль сыграла Молдова в освоении космоса - что думают жители страны

© Sputnik / Yuriy Abramochkin
В Молдове
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Недавно российский центр науки и культуры в Республике Молдова выступил с инициативой установить памятник Гагарину в Кишинёве за свой счёт. Сейчас проект рассматривает мэрия столицы.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik, Виктор Ляхевич. Несколько лет назад инициативная группа собирала подписи для строительства в Кишиневе памятника Юрию Гагарину, но задумку до сих пор не удалось реализовать.

© Sputnik / I. Snegirev
Летчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой

Корреспонденты Sputnik поинтересовались у граждан, что они думают об этой инициативе и как оценивают роль Молдовы в деле освоения космоса.

"Очень важно поддерживать культуру людей, которые действительно внесли огромный вклад в развитие космической отрасли", - считает студентка Марина.

"Полет в космос Гагарина дал людям понимание того, что впереди еще много открытий", - заявила жительница Кишинева Татьяна. 

"Мы были воодушевлены тем фактом, что человек оторвался от Земли и полетел в Космос. Это непередаваемое событие. Когда к нам в Молдову приехал Гагарин, мы все хотели его увидеть, сфотографироваться с ним", - вспоминала Татьяна.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin
"Человек-космос" Юрий Гагарин: архивные фото
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Юрий Гагарин находился в Молдове с 8 по 10 октября 1966 года. За два дня он успел побывать на свадьбе у студентов, попробовать национальную кухню. Гагарин посадил клён в парке Пушкина, посетил несколько школ и Государственный университет.

Преподаватель Государственного университета Дмитрий Константинович заявил, что МолдГУ в свое время работал по различным космическим программам, по влиянию космического пространства на биологические объекты.

По маршруту Гагарина: кто cможет повторить полет первого космонавта>>>

В основном в этом участвовал факультет физики. Другие опрашиваемые рассказывают, что Молдова участвовала в развитии космической сферы, поддерживая её финансово.

Гагарин в Молдавии
© Sputnik /
Гагарин в Молдавии: как это было

"Молдова в составе СССР платила свой денежный взнос на детали, на медицинские исследования. В архивах можно найти, что МССР выплачивала определённый процент на исследования в области космонавтики", - пояснил Дмитрий Константинович.

Молдова не только финансово поддерживала исследовательские проекты, но и занималась изготовлением пищи для космонавтов, а также поставляла предметы оборонной промышленности и микроэлектронику. В Кишинёве изобрели специальный карандаш, который использовали в космосе.

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Однако, в космос так и не полетел ни один гражданин Молдовы. Жители столицы пессимистично относятся к появлению, в скором времени, первого молдавского космонавта.

"Чтобы подготовить человека к полёту в космос, необходимы большие инвестиции, которых в нашей стране никогда не будет", - считает горожанин.

На данный момент вместо настоящих космонавтов у нас есть только два памятника Юрию Гагарину. Один памятник в Приднестровье, другой находится в селе Березложь Оргеевского района.

Несколько лет назад его отреставрировало посольство России в Молдове. Появится ли в скором времени третий памятник Юрию Гагарину – непростой вопрос.

Памятник Юрию Гагарину в Тирасполе
© Тирасполь
Памятник Юрию Гагарину в Тирасполе

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