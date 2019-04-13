Додон: Будущее правительство должно быть открыто для сотрудничества с Россией

Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что будущий парламент был предсказуемым и эффективным.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Будущее правительство Молдовы будет более открытое в вопросах сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент республики Игорь Додон, выступая в эфире телеканала РТР-Молдова.

"Для меня и для жителей Молдовы очень важно, чтобы следующее правительство было более открыто к России, потому что мои договоренности с Владимиром Путиным (в отношении мигрантов и таможенных пошлин) были временными. Мне важно, чтобы с будущим парламентом хотели разговаривать наши партнеры и с Запада, и с Востока" - сказал Додон.

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Он отметил, что не обсуждал с Москвой вопрос о создании коалиции в парламенте республики.

"Я не слышал на уровне руководства России позиций о том, что у нас должны или не должны создавать какую-либо коалицию", - отметил президент.

В Молдове 24 февраля состоялись парламентские выборы. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

О парламентском большинстве договариваются сейчас три политических силы: ПСРМ (35 мандатов), выступающие за улучшение отношений с Россией, контролирующая кабмин Демпартия (30 мандатов) и правый блок "ACUM" (26 мандатов).

Если депутаты не смогут договориться до 21 июня, то глава республики может распустить парламент.

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