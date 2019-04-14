Невероятные откровения профессора из Германии, решившего жить в Молдове

Что есть в Молдове, чего нет во многих странах Европы? Об этом рассказал университетский преподаватель из Германии, который переехал в нашу страну более 10 лет назад.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Рынок труда в Республике Молдова очень гибкий по сравнению со странами Европейского Союза. Профессионалы в нашей стране могут легко перепрофилироваться независимо от полученного ранее образования, что невозможно для специалистов из других стран. Так считает профессор Герхард Орбанд.

© Sputnik / Руслан Кривобок В Кишиневе открылась ярмарка вакансий

Герхард Орбанд родился в 1979 году в Гамбурге, Германия. Он является магистром психологии в Университете Гамбурга и владеет 11 иностранными языками, и посчитал, что его опыт и знания могут пригодиться в Молдове.

"В Германии общество очень иерархично. Здесь, в Молдове, есть определенная гибкость, которой нет нигде, я имею в виду сферу трудоустройства. В Германии, если у вас есть специальность, скажем, инженер или психолог, вам нечего искать в другой области, потому что социум отнесется к вам очень подозрительно. То, что я делаю здесь, для моих коллег в Германии выглядит очень странно. Например, после того, как я опубликовал свои книги, коллега из Германии спросил меня, кто дал мне право высказываться на эти темы. В странах с высоким уровнем бюрократии крайне сложно сменить сферу деятельности, даже если у вас есть навыки и способности", - рассказывает Герхард Орбанд.

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Профессиональные знания английского, русского, румынского, немецкого, болгарского, украинского, шведского, французского, португальского, испанского и норвежского языков помогли бы легко освоиться в любой европейской стране. Но авантюризм, а также высокий уровень безопасности для иностранца в Молдове привели его к мысли остаться в нашей стране.

"Если бы я поехал в Данию или Норвегию, мне наверняка было бы легче в начале, я мог бы получить стипендию, жилье. А здесь - ничего. Здесь я начал с нуля и показал, на что я способен. Важно и то, что здесь я чувствую себя в безопасности. Я могу выйти погулять среди ночи, я никогда не подвергался нападениям, меня не обворовывали. Здесь безопасно ", - добавляет немец.

Герхард Орбанд приехал в Молдову в 2006 году. С тех пор он преподавал психологию в нескольких университетах страны.

"Я начал проходить практику в частном университете. Мне понравилась работа и понравилась эта страна. Меня привлекла открытость жителей вашей страны, а также возможности, которые есть у вас. Здесь не так много бюрократии, как в Германии. После стажировки, я просто пошел в университет и спросил, нужен ли вам лектор? И они взяли меня ", - говорит Герхард Орбанд.

Помимо преподавания, Орбанд также является исследователем, предпринимателем и переводчиком. Кроме того, он автор семи книг.

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