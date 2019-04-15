Пока вы спали: страшная находка в Сорокском районе, заявление чиновника НАТО

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В селе Реджина Мария Сорокского района было найдено тело 21-летнего молодого человека.

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Предположительно, он скончался в результате ДТП – на теле были найдены множественные травмы.

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В скором времени был установлен автомобиль марки Opel с польскими номерами, на котором и сбили парня. Позднее удалось найти и владельца машины. Им оказался 21-летний водитель, который скрылся с места аварии, он был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения и задержан правоохранительными органами.

В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

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Во вторую волну вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области, сообщает РИА Новости.

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, недостаточно активный диалог между державами может привести к вооруженной конфронтации.

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"Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы разговаривали. Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем их (русских. — Прим. ред.) так же хорошо", — считает американский генерал.

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По мнению Скапаротти, общение и взаимодействие сторон является "важной частью сдерживания". Знание потенциала и намерений противника может минимизировать вероятность конфликтов, считает военный.

"Поэтому я думаю, что нам нужно больше общаться с Россией. Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга и почему мы делаем то, что делаем", — пояснил главнокомандующий.

Он добавил, что такого взаимодействия не обязательно должно быть много.

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