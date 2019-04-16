Пожар в соборе Парижской Богоматери: Молдова сопереживает Франции

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил глубокое сожаление президенту Франции Эмманюэлю Макрону и всему народу страны в связи с сильнейшим пожаром, который нанес значительный ущерб собору Парижской Богоматери.

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: что там сейчас происходит>>>

"Выражаю глубокое сожаление в связи с сильнейшим пожаром, который нанес значительный ущерб всемирно известному собору Парижской Богоматери. Передаю слова искренней поддержки президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции", - написал Додон в Facebook.

Глава республики выразил надежду на то, что специалистам удастся восстановить эту жемчужину французской культуры и всемирного культурного наследия.

© AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN Эксклюзив Sputnik: люди рыдали и молились, чтобы Нотр-Дам уцелел - молдаванка в Париже

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы также прокомментировали пожар в соборе.

"Глубоко опечалены тем фактом, что этот памятник-символ европейской цивилизации - собор Парижской Богоматери стал жертвой огня. Выражаем надежду, что он будет восстановлен в кратчайшие сроки, чтобы можно было наслаждаться его красотой всякий раз, когда прогуливаешься по Парижу", - отмечено на официальной странице МИДЕИ в Facebook.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.

К тушению были привлечены около 400 пожарных, газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщала о ликвидации открытого горения.

Итоги пожара:

пожар локализован. Он начался в 19.50 по кишиневскому времени;

разрушена верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли;

по предварительной версии, возгорание произошло из-за ремонтных работ. В течение нескольких месяцев в соборе шел капитальный ремонт;

огонь не затронул священные реликвии. Терновый венец Христа не пострадал. Удалось спасти алтарь и алтарный крест собора;

двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери, сообщили в пожарной службе города;

президент Франции пообещал восстановить собор. Семья французских бизнесменов также обещала выделить 100 миллионов евро на его реконструкцию. Мэр Парижа предлагает созвать международную конференцию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама;

прокуратура Парижа начала расследование пожара. По предварительной версии, к пожару привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

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