Пожар в соборе Парижской Богоматери: Молдова сопереживает Франции

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил глубокое сожаление президенту Франции Эмманюэлю Макрону и всему народу страны в связи с сильнейшим пожаром, который нанес значительный ущерб собору Парижской Богоматери.
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"Выражаю глубокое сожаление в связи с сильнейшим пожаром, который нанес значительный ущерб всемирно известному собору Парижской Богоматери. Передаю слова искренней поддержки президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции", - написал Додон в Facebook.
Глава республики выразил надежду на то, что специалистам удастся восстановить эту жемчужину французской культуры и всемирного культурного наследия.
В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы также прокомментировали пожар в соборе.
"Глубоко опечалены тем фактом, что этот памятник-символ европейской цивилизации - собор Парижской Богоматери стал жертвой огня. Выражаем надежду, что он будет восстановлен в кратчайшие сроки, чтобы можно было наслаждаться его красотой всякий раз, когда прогуливаешься по Парижу", - отмечено на официальной странице МИДЕИ в Facebook.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.
К тушению были привлечены около 400 пожарных, газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщала о ликвидации открытого горения.
Итоги пожара:
- пожар локализован. Он начался в 19.50 по кишиневскому времени;
- разрушена верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли;
- по предварительной версии, возгорание произошло из-за ремонтных работ. В течение нескольких месяцев в соборе шел капитальный ремонт;
- огонь не затронул священные реликвии. Терновый венец Христа не пострадал. Удалось спасти алтарь и алтарный крест собора;
- двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери, сообщили в пожарной службе города;
- президент Франции пообещал восстановить собор. Семья французских бизнесменов также обещала выделить 100 миллионов евро на его реконструкцию. Мэр Парижа предлагает созвать международную конференцию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама;
- прокуратура Парижа начала расследование пожара. По предварительной версии, к пожару привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.
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