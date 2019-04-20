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Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани

В Кишиневе открыли мемориальную доску погибшим воинам-афганцам

© Sputnik / Николай Костыркин
В Молдове
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19 0 0

В Молдове проходят мероприятия по увековечиванию памяти героев-афганцев.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Память двух советских военнослужащих, погибших смертью храбрых в Афганистане, теперь увековечена в их родной школе.

Мемориальная доска с портретами Валерия Заватина и Сергея Богзы была торжественно открыта в кишиневском лицее имени княгини Натальи Дадиани, который прежде был 22-й средней школой.

Ветераны Афганистана
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Инициатива увековечивания памяти двух героев Афганской войны принадлежит Союзу ветеранов войны в Афганистане (СВВА) столичного сектора Буюканы.

Не первая памятная доска

Председатель буюканской афганской организации Константин Молдовяну сообщил, что это не первая подобная инициатива, а одна из череды многих, которые намерены претворить в жизнь воины-интернационалисты – чтобы имена из боевых товарищей, не вернувшихся с войны, остались в сознании нынешних и будущих поколений.

Молдовяну поблагодарил за содействие руководство СВВА Республики Молдова в лице его председателя Михаила Мокана, администрацию и педагогический коллектив лицея имени Дадиани и претуру сектора Буюканы.

  • Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    © Sputnik / Николай Костыркин
  • Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
    © Sputnik / Николай Костыркин
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© Sputnik / Николай Костыркин
Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани

По словам собеседника, в кишиневской гимназии имени Тараса Шевченко (бывшая средняя школа № 8) была открыта мемориальная доска в память о погибшем в Афганистане Вячеславе Жосане, выпускнике этого учебного заведения.

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"Нам предстоит еще многое сделать в рамках проекта по увековечиванию имен павших в Афганистане соотечественников. В Кишиневе есть еще много школ, которые когда-то закончили наши братья по оружию. И там чаще всего нет еще мемориальных объектов, посвященных этим людям. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы полностью претворить свою задачу в жизнь, ибо кроме нас, ветеранов Афганистана, никто не будет делать это столь же искренне и самоотверженно", - отметил Молдовяну.

Председатель СВВА РМ Михаил Мокан рассказал о том, что несколько лет назад Союз принял решение увековечить память всех выходцев из Молдовы, - 301 человека, – павших в Афгане.

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"Мы решили преодолеть все трудности, но добиться поставленной задачи, не останавливаясь ни перед чем. Сегодня мы сделали еще один шаг в этом направлении. Уверен, что наш народ не забудет подвиг советских солдат в Афганистане", - заявил Мокан.

Какими были будущие афганцы

Директор лицея имени Дадиани Анна Георгицэ рассказала, какими были Валерий Заватин и Сергей Богза в годы учебы.

"Очень хорошо помню этих ребят. Валерий Заватин жил недалеко от школы. Когда 55 лет назад здание учебного заведения было сдано в эксплуатацию, именно в тот год Валерий пошел в первый класс. Он был лучшим игроком в футбол, очень спортивным, физически развитым парнем. Сергей Богза жил в поселке Ватра и каждый день приезжал сюда на занятия, как и многие другие жители пригородов, чьи родители пожелали отдать их в школы Кишинева. Сергей участвовал в "Зарнице", всегда был лучше всех в этом направлении, быстрее всех собирал и разбирал автомат, участвовал в спартакиадах, при этом, любил литературу, ярко проявлял себя в школьных дебатах на тему тех или иных художественных произведений. Он хотел стать профессиональным военным", - поведала Георгицэ.

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Советник премьер-министра по социальным вопросам, ветеран войны в Афганистане, дивизионный генерал Ион Коропчан подчеркнул, что лицей имени Дадиани с этого дня вошел в число учебных заведений, продвигающих ценности патриотизма путем сохранения памяти о соотечественниках, чьи имена навсегда вписаны на скрижали истории Афганской войны.

В рамках торжественной церемонии открытия мемориальной доски состоялась православная панихида, торжественное возложение цветов и выступления учащихся со стихотворениями и песнями на патриотическую тематику.

Свои стихотворения об Афганской войне читал лауреат международных конкурсов Александр Постолаки.

Стоит отметить, что 23 апреля состоится открытие ещё одной мемориальной доски. Доска в память о кавалере ордена Красной звёзды (посмертно) Рустаме Абдулине будет открыта в лицее имени Михаила Маринчука. 

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память, афганцы, Михаил Мокан, Афганистан
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