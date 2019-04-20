Игорь Додон с сыновьями сыграл в шахматы против робота

В качестве президента шахматной федерации Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии турнира между роботами и чемпионами РМ.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Чемпионы Молдовы по шахматам, среди которых Владимир Хамицевич, Андрей Маковей, Никита Морозов, Иван Скицко, приняли участие в турнире и сразились с роботом.

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В мероприятии принял участие также международный гроссмейстер, исполнительный директор ФИДЕ, тренер национальной сборной Катара, депутат Парламента Республики Молдова Виорел Бологан.

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"Приветствовал всех участников и гостей турнира, поблагодарил организаторов мероприятия за хорошую подготовку и пожелал игрокам успехов в состязании с роботами. Мы вместе с сыновьями-шахматистами Владом и Богданом тоже сыграли партию против робота, который может играть одновременно на трех досках", - написал президент Молдовы Игорь Додон в социальных сетях.

"За те восемь лет, сколько я возглавляю национальную федерацию шахмат, нам удалось провести сотни национальных чемпионатов, а на международных соревнованиях молдавская команда достигла блестящих результатов", - пояснил Додон.

По его мнению, шахматы должны стать обязательной дисциплиной в начальных классах всех школ Молдовы, поскольку это повышает уровень успеваемости учащихся.

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