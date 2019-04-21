Полиция накажет водителя, ездившего в кишиневском парке по велодорожке

Национальный инспекторат по патрулированию отреагировал на случай, произошедший в столичном парке Валя Морилор.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В парке Валя Морилов в Кишиневе водитель нарушил правила дорожного движения.

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Он передвигался по дороге предназначенной для пешеходов и проехался по велодорожке.

Видеоролик с этим нарушением попал в социальные сети, отмечает Sputnik.md.

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Помимо уже названных нарушений водитель дорого авто также угрожал пешеходу, который снимал все на телефон.

На этот инцидент отреагировал Национальный инспекторат по патрулированию. Там зафиксировали этот случай. Водитель будет найден и наказан.

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