Полиция накажет водителя, ездившего в кишиневском парке по велодорожке

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В парке Валя Морилов в Кишиневе водитель нарушил правила дорожного движения.
Видеоролик с этим нарушением попал в социальные сети, отмечает Sputnik.md.
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Помимо уже названных нарушений водитель дорого авто также угрожал пешеходу, который снимал все на телефон.
На этот инцидент отреагировал Национальный инспекторат по патрулированию. Там зафиксировали этот случай. Водитель будет найден и наказан.
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