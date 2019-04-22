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Иконы

Как жителей Молдовы излечивает чудотворная икона Божией Матери

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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На днях в Молдову доставили икону Божией Матери. Sputnik выяснил, в чем секрет чудотворных икон, а также какие случаи излечения уже бывали в нашей стране.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik, Мария Диминец. Многие жители Молдовы вылечили серьезные болезни (и даже избавились от бесплодия) после того, как поклонились чудотворной иконе Божией Матери, которую привезли в Кишинев в монастырь "Святого великомученика Теодора Тирона" (Чуфля).

Люди, страдающие от тяжелых болезней, а также те, у кого много бед и проблем, приходят к иконе помолиться. Увидеть эту икону отправился корреспондент Sputnik Молдова.

"Знаем про несколько случаев исцеления в Кишиневе, когда икона была привезена в Кафедральный собор. Подошла мать с ребенком, который плохо видел, он различал только тени. Но после того, как мать помолилась, он прозрел. Другой мальчик из бедной семьи нуждался в операции на глазах. После поклонения иконе врачи оповестили эту семью, что прооперируют ребенка бесплатно", - рассказал корреспонденту Sputnik отец Антоние Кумпэтэ.

Посетить святыню приходят и граждане, страдающие от онкологических заболеваний.

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А бездетные семьи просят у иконы послать им ребенка.

По словам протоиерея Родиона Северина, несколько женщин сумели родить здоровых детей именно после молитвы перед чудотворной иконой.

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"Эти дети уже взрослые, мы их видим по воскресеньям и на праздники вместе с их родителями", - отметил Северин.

Он рассказал, что многие падают на колени перед святынями, чтобы излечиться, но полностью выздороветь удается не всем, ведь речь идет и о душевном спокойствии и здравии.

Объяснение простое: только люди с сильной верой достойны чуда.

"Когда мы подходим к иконам, мы не должны быть ни с кем в ссоре. Ведь икона - это не кнопка, на которую нажимаешь и любое желание исполняется. Святыни проявляют свою силу, когда у нас есть вера, а душа чиста", - пояснил Северин.

Икона Божией Матери "Одигитрия" - чудотворная икона из церкви села Байталь, Одесской области, Украины. Она одна из знаменитых чудотворных икон Божьей матери, сохранившаяся на Святой Горе Афон в монастыре Ксенофонте.

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Теги:
чудотворная Икона, икона
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